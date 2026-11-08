STEELWOOD Interior aus Meppen: Individuelle Massivholzmöbel und modernes Möbeldesign erleben eine Fortsetzung

Die Möbelmarke STEELWOOD Interior startet unter neuer Unternehmensstruktur in die Zukunft. Gründer Christopher Schulte setzt weiterhin auf hochwertige Massivholzmöbel, individuelle Esstische und die Verbindung von Holz und Metall.**

Meppen, November 2026. Hochwertige Materialien, individuelle Gestaltung und Möbel mit unverwechselbarem Charakter – dafür steht STEELWOOD Interior. Die Möbelmarke aus Meppen wird unter der Leitung ihres Gründers Christopher Schulte weitergeführt und richtet ihren Blick auf die Zukunft des individuellen Wohnens.

Mit einer neu gegründeten Unternehmensstruktur setzt Christopher Schulte die Geschichte von STEELWOOD Interior fort. Die Markenrechte wurden zurückerworben. Damit bleibt die Marke erhalten und Kunden können auch weiterhin hochwertige Möbel und individuelle Einrichtungslösungen über den neuen Onlineshop entdecken und bestellen.

Massivholzmöbel mit Charakter und Persönlichkeit

Im Mittelpunkt von STEELWOOD Interior stehen Möbel, die natürliche Materialien und modernes Design miteinander verbinden. Besonders Massivholz aus Eiche und charakterstarkes Altholz prägen das Sortiment.

Ein Schwerpunkt liegt auf individuellen Esstischen aus Massivholz. Kunden können ihre Tische passend zu ihren Wohnräumen gestalten und aus unterschiedlichen Maßen, Holzoberflächen und Ausführungen wählen. Die natürliche Maserung, gewachsene Strukturen und individuelle Merkmale des Holzes machen jedes Möbelstück zu einem Unikat.

Auch die Kombination aus Massivholz und Metall gehört zur gestalterischen Handschrift der Marke. Markante Tischgestelle aus Stahl ergänzen die natürlichen Holzoberflächen und schaffen einen spannenden Kontrast zwischen traditionellem Werkstoff und modernem Design.

Von Esstischen bis zu individuellen Sitzmöbeln

Neben Massivholztischen umfasst das Sortiment von STEELWOOD Interior hochwertige Lederstühle, Sitzbänke und weitere individuelle Einrichtungslösungen.

Dabei stehen nicht nur die Optik, sondern auch Komfort, Materialqualität und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten im Vordergrund. Unterschiedliche Lederfarben, Stoffe, Gestellvarianten und Oberflächen ermöglichen individuelle Kombinationen.

Das Angebot richtet sich sowohl an private Kunden als auch an gewerbliche Einrichtungen, beispielsweise Gastronomie, Hotels und Unternehmen, die Wert auf hochwertige und charaktervolle Möbel legen.

Möbelmanufaktur mit Blick auf individuelle Lösungen

Die Weiterführung von STEELWOOD Interior verbindet die Erfahrung aus der bisherigen Unternehmensgeschichte mit neuen unternehmerischen Möglichkeiten.

„Unser Anspruch ist es, Möbel anzubieten, die nicht beliebig sind. Jedes Material hat seinen eigenen Charakter und jede Einrichtung ihre eigenen Anforderungen. Genau diese Individualität möchten wir mit STEELWOOD Interior weiterhin in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Gründer Christopher Schulte.

STEELWOOD Interior online entdecken

Der neue Onlineshop ist unter [www.steelwood-interior.de](https://www.steelwood-interior.de/)erreichbar. Dort finden Interessierte eine Auswahl hochwertiger Massivholzmöbel, individueller Esstische, Lederstühle und weiterer Einrichtungslösungen.

Mit der Fortführung der Marke bleibt STEELWOOD Interior seiner gestalterischen Ausrichtung treu und entwickelt das Angebot für individuelles Wohnen kontinuierlich weiter.

STEELWOOD Interior – hochwertige Möbel, natürliche Materialien und individuelles Design aus Meppen.