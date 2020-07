Studydrive launcht Karriere Podcast für Studierende und AbsolventInnen

In der letzten Woche gingen die ersten Episoden des neuen Formats ?career to go? bereits online. Nun folgen monatlich weitere Folgen. Jede Episode thematisiert einen Beruf, zu dem ein Gast befragt wird. Es geht vor allem um Tagesabläufe, tägliche Themen, die man in einem bestimmten Job bearbeitet sowie wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse, die man für diesen Job braucht. Ebenso erfahren die HörerInnen, wie der Gast zu seinem Job gekommen ist und welche Tipps er für diejenigen hat, die sich für seinen Beruf interessieren.

In der Introfolge erklären die Gründer und Geschäftsführer von Studydrive, Sven Gasper und Philipp Mackeprang, warum es diesen Podcast gibt und geben erste berufliche Tipps: https://spoti.fi/3iDMQq2

?Inspiriert wurde der Podcast von Studierenden in den Studydrive Karrieregruppen, in denen sich täglich tausende Nutzer über Karrieremöglichkeiten informieren und austauschen? so Philipp Mackeprang. Ein Großteil der hier gestellten Fragen drehen sich um allgemeine berufliche Orientierung. Oft sind sich Studierende unsicher, was sich hinter Job-Bezeichnungen verbirgt oder fragen nach Tipps, wie sie in bestimmte Unternehmen kommen. ?Da bietet es sich an, dass wir einmal die Menschen befragen, die schon im Job angekommen sind und den HörerInnen verraten, was sie seit ihrem Studium den ganzen Tag machen? meint Sven Gasper.

Die Auswahl der Themen bezieht sich auf die Studydrive Karrieregruppen. Zudem bieten die Ergebnisse des diesjährigen Universum Career Tests wichtige Anhaltspunkte für den Redaktionsplan. Vor allem sind aber die HörerInnen aufgefordert, sich jederzeit mit Feedback und Themenwünschen bei Studydrive zu melden.

Moderiert wird der Podcast von Isabel Hartmann. In ihrer Rolle als Studydrive PR Managerin setzt sie sich unter anderem dafür ein, dass Studierende und Absolventen die nötige Aufmerksamkeit von Unternehmen auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern bekommen. Seit mehr als einem Jahr betreut sie bereits erfolgreich den Podcast ?Young Talent To Go?, der Personalern und Führungskräften Insights für die Zusammenstellung und Entwicklung von Teams vermittelt. ?Ich freue mich sehr über die Chance, noch ein weiteres spannendes Projekt für Studydrive umsetzen zu dürfen? sagt Isabel Hartmann ?mit dem Podcast werden wir sicher einigen Studierenden Ideen und Inspiration für ihren Werdegang bieten.?

Das Angebot ist kostenlos und frei zugänglich auf allen Plattformen, auf denen Podcasts abonniert werden können, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder auch einfach über den Studydrive Podcast-Feed auf Podigee: https://bit.ly/31XhpB1