TA Triumph-Adler ernennt Tanja Ossen-Werner zur neuen Chief People Officer

Nürnberg/Hamburg, 5. November 2026 ?? Seit dem 1. November 2026 ist Tanja Ossen-Werner neue Vice President People & Organisation / Chief People Officer bei TA Triumph-Adler. Ossen-Werner übernimmt diese Funktion zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Group Director Human Resources bei Kyocera Document Solutions Deutschland.

In ihrer neuen Position ist Tanja Ossen-Werner ab sofort für die strategische Steuerung des Personalbereichs von TA Triumph-Adler verantwortlich. Dies umfasst unter anderem die Ausrichtung des Recruiting, der Personal- und Organisationsentwicklung, der Personalabrechnung sowie die Positionierung des Unternehmens als Arbeitgeber.

Sie folgt bei TA Triumph-Adler, dem Spezialisten für effektives Informations- und Dokumentenmanagement in Unternehmen, auf Henning Stöcker. Dieser hat das Personalwesen seit 2019 geführt und ist Ende Juni in den Ruhestand getreten.

Bei Kyocera Document Solutions Deutschland verantwortet Ossen-Werner seit 2020 den HR-Bereich der deutschen und der österreichischen Landesgesellschaften sowie der Kyocera-Tochterunternehmen AKI GmbH und ALOS GmbH.

Strategische Führungserfahrung und Engagement für Vielfalt

Vor ihrer Zeit bei Kyocera hat sie als Personalleiterin und Prokuristin bei der Arvato Systems Group die Bereiche Employer Branding und Recruiting erfolgreich verantwortet und strategische HR-Projekte umgesetzt, zum Beispiel im Bereich softwaregestützter Recruiting-Prozesse sowie im Gesundheits- und Talentmanagement.

In ihrer erweiterten Rolle soll Tanja Ossen-Werner die strategische Führung der deutschen Kyocera-Gruppe entscheidend mitprägen und die Unternehmenskultur auf Grundlage der gemeinsamen Philosophie ??Respect the Divine and Love People?? weiter stärken. Insbesondere die Förderung von Diversität in Unternehmen ist ihr ein wichtiges Anliegen.

??In der Vielfalt unserer Unternehmensfamilie liegt unsere größte Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass sie ein Schlüsselthema für unser künftiges Wachstum ist??, sagt Tanja Ossen-Werner. ??Ich freue mich sehr auf die zusätzliche Aufgabe bei TA Triumph-Adler, das mit mehr als 130 Jahren Geschichte und annähernd 1.000 Kolleginnen und Kollegen eine spannende Herausforderung für mich ist??, betont Ossen-Werner.

Stärkung des Wachstums innerhalb der Kyocera-Gruppe

Tanja Ossen-Werner berichtet in ihrer neuen Position bei TA Triumph-Adler sowie weiterhin bei Kyocera an Dietmar Nick, Geschäftsführer von TA Triumph-Adler und CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland.

??Tanja Ossen-Werner ist eine erfahrene und engagierte Personalchefin, deren Expertise für unsere Mehrmarken-Strategie von entscheidender Bedeutung ist??, sagt Dietmar Nick. ??Um als Unternehmensgruppe erfolgreich zu wachsen, müssen wir die individuellen Qualitäten unserer starken Marken bestmöglich zur Geltung bringen. Dies gelingt uns am besten, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen im Sinne unserer gemeinsamen Werte zusammenarbeiten. Mit Tanja Ossen-Werner sind wir bestens aufgestellt, um diese Werte zu stärken??, so Nick.

Diese Pressemeldung lesen Sie auch auf unserer Pressewebsite.