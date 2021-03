Tag der Pressefreiheit: SWR Angebote zur Schülermedienwoche (FOTO)

Workshops ab Klassenstufe neun vom 3. bis 7. Mai 2021 / Anmeldungen ab sofort

Am Montag, 3. Mai 2021, dem Welttag der Pressefreiheit, startet die Schülermedienwoche der Initiative „Journalismus macht Schule (http://journalismus-macht-schule.org/)“, bei der Gespräche von Schulklassen mit prominenten Journalist*innen wie Caren Miosga und Ingo Zamperoni (ARD Tagesthemen) oder Marietta Slomka (ZDF heute journal) per Livestream übertragen werden.

In den Folgetagen stehen zahlreiche weitere Medienmacher*innen in ganz Deutschland für individuelle Werkstattgespräche an Schulen (analog oder digital) zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort möglich: https://journalismus-macht-schule.org/schuelermedientage-zum-tag-der-pressefreiheit/. Der Südwestrundfunk (SWR) ist mit mehreren Workshops und Korrespondent*innen dabei.

SWR Angebote

Am 3. Mai 2021 bietet der SWR Workshops mit Sabrina Fritz (ehemalige Korrespondentin in Washington) und den Auslandskorrespondent*innen Jana Genth (Johannesburg), Arthur Landwehr (Washington) und Matthias Ebert (Rio de Janeiro). Vom 4. bis 7. Mai sind dabei:

Michael Lehmann (ehemaliger Korrespondent in Athen), Thomas Denzel (bis Ende 2020 Korrespondent in Johannesburg), Kimon Schanze (DASDING) und Martin Besinger (Studio Karlsruhe). Die Journalist*innen stellen ihren Arbeitsplatz vor, bringen Reportagen oder Filme mit und vor allem beantworten sie alle Fragen. Im Vorfeld stimmen sie sich mit der Lehrkraft ab und gehen auf individuelle Wünsche und Unterrichtsthemen ein. Die Workshops gehören zu dem Projekt „Korrespondent*innen machen Schule“ und sind eine Kooperation von Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und SWR. In Rheinland-Pfalz sind Redakteure wie Sebastian Bösel aus der SWR Chefredaktion in Mainz, Joachim Görgen (früher Straßburg und Algier) und Dominic Hebestreit (SWR1 RP) dabei.

Unterrichtsmaterial zur Vor- und Nachbereitung

Die Workshops rund um den Arbeitsalltag in einer Redaktion, das Mediensystem und aktuelle Themen dauern in der Regel zwei Stunden, sind kostenfrei und können als Präsenzveranstaltung oder digital durchgeführt werden. Materialien, Hintergrundinformationen und Unterrichtsideen werden individuell vor dem Workshoptermin abgesprochen.

Welttag der Pressefreiheit

Auf Empfehlung der UNESCO erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1993 den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit. An diesem Tag soll auf die Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz von Demokratien aufmerksam gemacht werden.

Journalismus macht Schule

„Journalismus macht Schule“ ist eine Initiative von Journalist*innen verschiedener Medien, von Journalistenschulen und Universitäten, von Akteuren der Lehrerfortbildung und Medienpädagog*innen, von Medienanstalten und Institutionen der politischen Bildung, um Schülerinnen und Schüler zu souveränen Akteuren in der demokratischen Öffentlichkeit zu machen.

Weitere Informationen unter http://swr.li/schuelermedienwoche-2021

