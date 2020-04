The Digital AD Venture – Eine Internetagentur in Bayern dahoam

Maßgeschneiderte Strategien und modernes Wegdesign treffen auf messbaren Erfolg. The Digital AD Venture bietet als Agentur an den Standorten Amberg, Schwandorf und München eine umfangreiche Palette digitaler Dienstleistungen an. Dazu gehören neben dem Webdesign das Onlinemarketing, die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie das Werben mit Google Ads.

Webdesign

Nördlich von München und nahe bei Regensburg liegt das beschauliche Amberg. Von hier aus beschäftigen sich die Webdesigner von The Digtial Ad Venture rund um Software-Ingenieur Wolfgang Haas mit der Gestaltung des Mediendesigns. Dabei legen die innovativen Köpfe viel Wert auf die visuellen Funktionen. Eine klare Struktur kennzeichnen sowohl die Back- wie auch die Frontends ihrer Webseiten-Kreationen.

Mit sicherer und geübter Hand implementieren die Experten im Rahmen der Webentwicklung die technischen Rahmenbedingungen von Internetseiten.

Onlinemarketing

Zielorientiert und effizient werden die Chancen der Kunden innerhalb deren Branche untersucht. Sowohl Konkurrenz- wie auch Zielgruppenanalysen bilden die Grundlage, von dem aus The Digtial Ad Venture die strategische Ausrichtung zum Beispiel des Onlinemarketings angeht.

Ein entscheidender Parameter ist auch das individuelle Budget. Jede strategische Maßnahme muss finanzierbar bleiben. Aus den Budgetvorgaben holen die Onlinemarketing-Experten das Werbemaximum heraus.

SEO

Statt Webseiten geben die meisten Menschen Suchbegriffe in die Adresszeile ein. Das daraufhin erscheinende Suchergebnis beeinflusst den Erfolg der so gefundenen oder nicht gefundenen Unternehmen. Daher ist SEO, also Suchmaschinenoptimierung, als Werbemaßnahme so wichtig. The Digtial Ad Venture nutzt die 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich. Über gezielte Maßnahmen wird die Sichtbarkeit innerhalb des Suchmaschinen-Rankings zielgruppenaffin verbessert.

Google Ads

Während SEO ein langfristiger, organisch wachsender Prozess ist, kann man über Google Ads die gewünschte und benötigte Sichtbarkeit unmittelbarer erreichen. Mehr Kunden, mehr Zugriffe, mehr Conversions ? und das so schnell wie möglich erreicht man über Google Ads. The Digital Ad Venture hilft seinen Kunden, ausgehend von Amberg und München, diese effizient zu nutzen. Bei den Google Ads hat man nicht nur volle Kostenkontrolle, auch der Onlineerfolg ist messbar.