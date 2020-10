“The Masked Singer”: Exklusive Masken-Trailer-Premieren ab Donnerstag, jeweils 20:14 Uhr, auf ProSieben (FOTO)

Die eine Maske glänzt feurig rot. Eine Maske hat immer die Haare schön. Eine andere Maske bezaubert mit Lockenwicklern und Kirschohrringen. Eine Maske funkelt mit den Augen. Und eine andere Maske hat spitze Ohren. Sehr spitze Ohren. Welche Masken treten noch in der Show “The Masked Singer” an? ProSieben stellt ab Donnerstag, 15. Oktober, in exklusiven Trailer-Premieren jeweils um 20:14 Uhr eine neue Maske vor. Wer singt neben DAS ALIEN, DIE BIENE, DER FROSCH, DAS NILPFERD und DAS SKELETT live auf der “The Masked Singer”-Bühne? Wer stellt ganz Deutschland auf der größten TV-Party des Jahres vor das spannende Rätsel: Welcher Star steckt unter der Maske? Der Countdown läuft. “The Masked Singer” startet am 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgsshow, Produzent ist EndemolShine Germany.

Hasenschlau und engelsgleich – das “The Masked Singer”-Herbst-Rateteam: In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will das #MaskedSinger-Herbst-Rateteam, “Hase” Sonja Zietlow, “Heavy-Metal-Engel” Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rategast, zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen?

Dienstag bleibt Rätseltag: ProSieben zeigt auch die dritte Staffel von “The Masked Singer” an jedem Dienstag live um 20:15 Uhr aus Köln – mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Das große Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020, auf ProSieben.

“The Masked Singer” – die dritte Staffel ab Dienstag 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Alle Infos zur Show auf der “The Masked Singer”-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und auf http://themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

