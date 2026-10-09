thinkcell bringt AI Suite auf den Markt / Ein neuer Meilenstein für die professionelle Erstellung von Präsentationen

thinkcell, ein international führendes Softwareunternehmen für Business-Kommunikation, hat heute die thinkcell AI Suite vorgestellt und damit einen neuen Meilenstein für die professionelle Erstellung von Präsentationen gesetzt.

thinkcell kombiniert seine bewährte Technologie mit der Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz, um den professionellen Präsentations-Workflow weiter zu optimieren und dabei die Präzision, Qualität und Kontrolle zu gewährleisten, die Kunden von der marktführenden Präsentationssoftware erwarten. Die Einführung der thinkcell AI Suite markiert die nächste Stufe in der Unternehmensentwicklung, nachdem im vergangenen Monat bereits eine neue Markenidentität vorgestellt wurde.

Die meisten KI-Präsentationstools liefern schnell einen ersten Entwurf. Aber damit beginnen die eigentlichen Herausforderungen. Professionelle Präsentationen müssen präzise, markengerecht, editierbar und verlässlich sein, um mehreren Überarbeitungsrunden standzuhalten. Hinzu kommt ein zunehmend fragmentierter Erstellungsprozess: Analysten arbeiten mit einer Vielzahl von Tools, während KI-Assistenten in separaten Fenstern laufen, losgelöst von der Folienumgebung. Das Ergebnis ist ein Prozess, der in Teilen zwar einzelne Arbeitsschritte beschleunigt, insgesamt aber komplizierter wird und mehr Übergaben, Inkonsistenzen und Fehlerquellen schafft. Die thinkcell AI Suite ist die Lösung für diese Herausforderungen.

Alexander von Fritsch, CEO von thinkcell, sagte: „Seit 20 Jahren setzen wir den Standard für Präsentationen in geschäftskritischen Situationen. thinkcell AI erstellt Folien nicht einfach nur schneller. Sie ermöglicht es Professionals, auf einem höheren Niveau zu arbeiten und in besonders herausfordernden Umgebungen erfolgreich zu sein, in denen Präzision, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit unverzichtbar sind.“

Die thinkcell AI Suite deckt den gesamten Workflow professioneller Präsentationserstellung ab – von Recherche, Brainstorming, Ideenfindung und Strukturierung über Datenanalyse, Erstellung von Folien und Diagrammen, sowie Entwicklung von Überschriften bis hin zur Bearbeitung von Text und Layout und der Übersetzung in mehr als 70 Sprachen.

Benutzer können die Ziele und Kernbotschaften einer Folie im integrierten Chat beschreiben und ergänzende Daten, Dokumente oder Bilder bereitstellen. Auf Basis dieser Informationen erstellt die thinkcell AI Suite automatisch eine bearbeitbare Folienstruktur, definiert die Rolle der Folie im Gesamtzusammenhang, identifiziert relevante Datenquellen und schlägt passende Formen der Datenvisualisierung vor. Sobald die Gliederung verfeinert und freigegeben wurde, kann thinkcell AI Suite sie in eine fertige Folie überführen, die den Vorgaben des Folienmasters und den Stilrichtlinien der Präsentation entspricht und weiterhin uneingeschränkt in PowerPoint bearbeitet werden kann.

Mit der Einführung der thinkcell AI Suite erhalten Kunden ein Paket, mit dem sie Folien mithilfe von KI erstellen und den gesamten Präsentations-Workflow abdecken können. thinkcell Essentials und thinkcell Suite bleiben weiterhin für Kunden verfügbar, die keine KI-Funktionen nutzen möchten. thinkcell AI Suite Plus richtet sich als Angebot mit deutlich höherem Tokenbudget an Teams mit hohem KI-Nutzungsaufkommen.

Über thinkcell

thinkcell ist ein international führendes Softwareunternehmen für Business-Kommunikation. Das 2002 in Berlin gegründete Unternehmen setzt den Maßstab für die Erstellung von Präsentationen in geschäftskritischen Situationen und den anspruchsvollsten professionellen Umfeldern. Als globaler Marktführer verbindet thinkcell technische Exzellenz mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen seiner Nutzer. Mit seiner weltweit bewährten Präsentationssoftware unterstützt thinkcell Unternehmen dabei, komplexe Inhalte klar, konsistent und wirkungsvoll zu vermitteln. Das führt zu höherer Produktivität, besser informierten Entscheidungsträgern und fundierteren Entscheidungen. Mehr als 35.000 Unternehmen und 1,3 Millionen zahlende Nutzer in 180 Ländern vertrauen auf thinkcell.

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