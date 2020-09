Traces 2020 – Die neue Event-Performance von JfR auf der 22. Kunstmesse Zürich

Veranstaltung:

ART INTERNATIONAL ZURICH

22. Messe für zeitgenössische Kunst

1. – 4. Oktober 2020

Puls 5, Zürich

Über die Performance:

TRACES 2020 – Über den menschlichen Fussabdruck in der Natur.

Die neue Performance von JfR an der 22. Kunstmesse vom 1. bis 4. Oktober 2020 in Zürich (Giessereihalle Puls 5).

Hat Kunst in einer Zukunft, in der die Menschheit allmählich ihren Platz auf dem Planeten verliert, irgendeine Bedeutung als Botschaft oder lediglich als Artefakt? Die neue bahnbrechende Crossmedia-Performance des Künstlers JfR sucht nach analysierbaren Mustern – und dies mit den Mitteln der Kunst.

JfR stellt die Frage nach den Spuren, die unsere Existenz und unsere Zivilisationen hinterlassen werden. Er verweist auf die Herausforderung und die Rolle der Kunst, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit zu garantieren. Hat Kunst in einer Zukunft, in der der Mensch allmählich seinen Platz auf dem Planeten verliert, eine Bedeutung als Botschaft oder lediglich als Artefakt?

Jean-François Réveillard aka JfR (Engelberg, Schweiz) definiert sich selbst gerne als crossmedialer Bildermacher. Sein Werk dreht sich immer um ein zentrales Thema mit starken Aussagen. Er ist von der Philosophie und dem modernen Leben beeinflusst. Seine Kreationen verwenden die neuesten Techniken, bleiben aber immer auf dem Boden der Tatsachen. Jf Réveillard wandte Anfang der 1980er Jahre neue Technologien auf seine Werke an und gründete 1997 eines der ersten europäischen WebTv- und Digital-TV-Studios.

Info: https://art-zurich.com/yoorart

Über die Messe:

ART INTERNATIONAL ZURICH bietet jedes Jahr viel Raum für persönliche Kontakte, Verkauf und den kulturellen Austausch – für Kunstprofis und alle kunstinteressierten Menschen.

ART INTERNATIONAL ZURICH verwandelt auch dieses Jahr wieder die historische Giessereihalle PULS 5 mit internationalen Ausstellern in einen eindrucksvollen Kunstpalast.

Auf der ART INTERNATIONAL ZURICH erleben Sie Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie sowie Multimedia und Installation. Figurative und abstrakte, konzeptuelle und spontane Arbeiten werden in kleinen bis grossen Formaten präsentiert.

Weiterführende Links:

– Pressebereich: https://art-zurich.com/presse

– Pressefotos zur Veröffentlichung: https://art-zurich.com/pressebilder

– Logo, Banner, Poster: https://art-zurich.com/logo

– Pressemitteilung: https://art-zurich.com/pressetext

– Texte zu den Ausstellern: https://art-zurich.com/aussteller

– Ausstellerliste: https://art-zurich.com/listing

– Messekatalog: https://art-zurich.com/catalogue

– Anreise, Zeiten und Tickets: https://art-zurich.com/besuchen

Kontakt:

ART INTERNATIONAL ZURICH PR-Team

– Kontaktformular: https://art-zurich.com/kontakt

– Akkreditierung: https://art-zurich.com/dvip

E-Mail: info@art-zurich.com