Treue Mieter, halbe Miete: Alte Verträge liegen weit unter neuen / In Berlin fällt das Vertragsalter deutlich stärker ins Gewicht als in Düsseldorf

Wer eine Wohnung seit mindestens 20 Jahren an dieselben Mieter vermietet, erzielt heute im Schnitt rund halb so viel Miete wie mit einem neuen Vertrag: 8,29 Euro Kaltmiete je Quadratmeter gegenüber 16,20 Euro. Das zeigt der Vermieterspiegel 2026 der Immobiliensoftware immocloud, wissenschaftlich begleitet von der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Ausgewertet wurden anonymisierte Daten laufender Mietverträge in zwölf deutschen Großstädten.

Wie groß dieser Abstand ist, konnten Vermieter bislang kaum einschätzen. Immobilienportale zeigen Angebotsmieten, der Mietspiegel erfasst nur Mieten, die in den letzten sechs Jahren vereinbart oder geändert wurden. Was in langjährigen Verträgen tatsächlich gezahlt wird, fehlt in beiden Quellen.

„Viele private Vermieter entscheiden über ihre Miete ohne belastbaren Vergleichswert“, sagt Bastian Bauwens, CEO von immocloud. „Mit über 550.000 verwalteten Einheiten können wir messen, was im Bestand gezahlt wird. Diese Referenzwerte stellen wir Vermietern zur Verfügung.“

Wie stark das Vertragsalter ins Gewicht fällt, hängt von der Stadt ab. Berlin und Düsseldorf liegen bei Durchschnittsmiete und Neuvertragsniveau fast gleichauf. In Verträgen ab zwölf Jahren Laufzeit zahlen Mieter in Düsseldorf jedoch 9,18 Euro je Quadratmeter, in Berlin 7,53 Euro und damit weniger als die Hälfte eines Neuvertrags. Je Vertragsjahr liegt die Miete bei gleicher Wohnungsgröße in Berlin im Mittel 2,5 Prozent tiefer, in Düsseldorf 1,3 Prozent.

„Gerade beim Vertragsalter zeigt sich, wie weit Bestand und Neuvermietung auseinanderliegen“, sagt Prof. Dr. Sven Henkel von der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. „Diesen Befund kann keine Statistik der Immobilienportale liefern.“

Die Werte aller zwölf Städte, von München (18,21 Euro je Quadratmeter) bis Duisburg (7,29 Euro), stehen im kostenlosen Report: www.immocloud.de/vermieterspiegel-2026

Datengrundlage

Anonymisierte Bestandsdaten aus über 550.000 mit immocloud verwalteten Einheiten, Analysezeitraum bis 30. Juni 2026.

Über immocloud

immocloud entwickelt Software für die digitale Immobilienverwaltung in Deutschland. Mehr als 19.000 Vermieter und Hausverwaltungen verwalten damit über 550.000 Einheiten.

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