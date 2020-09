Umdenkfabrik – Anregender Unternehmensführungs-Ratgeber

Mike Fischer weiß, wie ein Unternehmer, der sein Team begeistert und es zu unternehmerischem Handeln sowie zur produktiven Ideenproduktion anregt, denken muss. Er will den Lesern mit seinem Buch nun zeigen, wie auch sie zu solch einem Unternehmer werden können. Die Leser lernen, welche Zutaten man braucht, um dieses Ziel zu erreichen: Mut, um revolutionäre Ideen in funktionierende Geschäftsmodelle umzusetzen, Liebe zum Unternehmertum und zu den Menschen, mit denen er arbeitet, und eine Leidenschaft, die andere ansteckt. Der Autor selbst ist ein Ausnahmeunternehmer und Querdenker aus Leidenschaft. Seit 30 Jahren ist er Fahrschulunternehmer, Gastronom, Bildungsträger, Auto- und Fachkräfteverleiher. Der U?berflieger und Erfolgsredner strebt immer weiter – und vielleicht das Wichtigste: Er lebt – nachweislich -, wovon er erzählt.

Das Buch “Umdenkfabrik” ermöglicht nun noch mehr Menschen am Wissen von Mike Fischer zu profitieren. Was der Autor und Unternehmer anpackt, wird zum Erfolg: So baut er etwa mit seiner Baufirma die Gebäude selbst, die er für seine Firmen braucht. Sein aktuelles Projekt ist das “FischerDorf”. Die Liste seiner Erfolge und Preise wird zwar ständig länger, doch viel interessanter ist, wie er seine Firmen aufgebaut hat und welcher Spirit sie trägt: sein unkonventioneller und leidenschaftlicher Führungsstil, der von Querdenken und Werten wie Ehrlichkeit, Fairness und Menschenliebe geprägt ist.

“Umdenkfabrik” von Mike Fischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07626-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

