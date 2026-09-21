US-Rüstungsfirma Covenant schreibt Jobs für Werk in Leipzig aus

Halle. Die US-Rüstungsfirma Covenant schreibt für die Produktion von Marschflugkörpern in Leipzig die ersten Stellen aus. Neben Führungskräften, wie einem Werk- und Produktionsleiter, werden auch technische Produktionsmitarbeiter gesucht. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe).

Das Unternehmen listet auf der Firmenhomepage die Stellen und erforderlichen Qualifikationen auf. So werden Produktionsmitarbeiter zur „Durchführung der mechanischen Montage von Produktionskomponenten, Baugruppen und fertigen Systemen“ gesucht. Als erforderliche Qualifikation werden „mindestens fünf Jahre Erfahrung in der mechanischen Montage, Fertigung, Produktion oder einer vergleichbaren praxisorientierten technischen Tätigkeit“ gewünscht.

Das erst 2024 gegründete Start-up hat den Marschflugkörper Anthem entwickelt. Anfang September bestätigte das Unternehmen die Ansiedlung in Leipzig. Bereits im Jahr 2027 soll die Produktion von zunächst jährlich 1.000 Stück starten. Wie viele Mitarbeiter gesucht werden, dazu machte das Unternehmen bisher keine Angaben. Laut Unternehmen wurde vor wenigen Tagen ein erstes, ähnliches Montagewerk in der US-Stadt Dallas eröffnet. Dort sollen zunächst 300 Mitarbeiter beschäftigt werden.

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