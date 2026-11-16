Flensburg ?? Die Jean-Claude Stutz GmbH ist in die TOP 111 des Expertenportals aufgenommen worden und trägt das Siegel TOP 111 Leading Company 2026. Das Flensburger Unternehmen verbindet psychologisches Fachwissen mit praktischer Arbeit an Führung, Zusammenarbeit und persönlicher Entwicklung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen ihre eigenen Reaktionsmuster erkennen und auch in schwierigen Situationen bewusst handeln.

Veränderungen gehören zum Arbeitsalltag. Häufig erzeugen sie Druck, weil Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. In solchen Situationen greifen sie auf vertraute Reaktionen zurück: Sie ziehen sich zurück, reagieren gereizt oder halten an Abläufen fest, die zu den neuen Gegebenheiten kaum noch passen. In Unternehmen können dadurch Konflikte eskalieren und Entscheidungen vertagt werden. Der notwendige Wandel gerät ins Stocken, was Zeit und Geld kostet. Geschäftsführer Jean-Claude Stutz vertritt deshalb die These, dass wer unter Druck die eigenen Reaktionsmuster bemerkt, Veränderungen mitgestalten kann.

Die Jean-Claude Stutz GmbH wurde am 1. Juli 2017 gegründet und ging aus einer Praxis für Psychotherapie hervor. Heute arbeiten drei Angestellte und sechs Freelancer mit Einzelpersonen, Paaren, Führungskräften und Teams, im Unternehmen ebenso wie im Sport. Die Angebote laufen deutschlandweit und online, regionale Bezüge bestehen unter anderem nach Kiel, Schleswig, Husum, Neumünster, Niebüll und Sylt. Angesprochen sind vor allem Führungskräfte im Mittelstand und Menschen mit hohen Zielen.

Wo konkret die Arbeit ansetzt, zeigt ein Beispiel aus einem Coaching. Eine Führungskraft berichtete von einer Situation unter Druck: Ein Mitarbeiter hatte vor dem versammelten Team gefragt, warum etwas künftig anders gemacht werden sollte. Die Antwort des Vorgesetzten lautete lapidar: ??Weil ich dir das sage.?? Zunächst hielt er seine Reaktion für richtig, denn aus seiner Sicht hatte er Stärke gezeigt. Im Coaching wurde jedoch ein wiederkehrendes Muster sichtbar. Kritische Nachfragen empfand die Führungskraft schnell als Angriff auf ihre Autorität, sodass sie auf die eigentliche Frage des Mitarbeiters gar nicht einging. Im Coaching wurde greifbar, wie die Führungskraft anders handeln kann: bei der Entscheidung bleiben, den Grund erklären und nachfragen, was für die Umsetzung noch unklar ist.

Stutz selbst arbeitet seit über 20 Jahren im Coaching-Bereich, hat mehr als 1000 Coachees betreut und kommt im Einzelsetting auf über 6000 Sitzungen. Zudem bringt er Erfahrung aus über 19 Berufsfeldern mit, ist unter anderem zertifizierter Business-Coach, Mentaltrainer, Supervisor und TÜV-zertifizierter Keynotespeaker. Die Auszeichnung für sein Unternehmen sieht Stutz als Ansporn, seine Arbeit weiterzuführen, um noch mehr Menschen effektiv in ihrem Führungsalltag unterstützen zu können. Geehrt wurde das Unternehmen am Freitag, 6. November, im Hotel Bayerischer Hof in München. Das Profil ist unter top-111.de/preistraeger/jean-claude-stutz-gmbh/ abrufbar.

Über die Jean-Claude Stutz GmbH:

Das Unternehmen mit Sitz in Flensburg wurde am 1. Juli 2017 gegründet und ging aus einer Praxis für Psychotherapie hervor. Es verbindet psychologisches Fachwissen mit praktischer Arbeit an Führung, Zusammenarbeit und persönlicher Entwicklung. Drei Angestellte und sechs Freelancer arbeiten mit Einzelpersonen, Paaren, Führungskräften und Teams, deutschlandweit und online. Geschäftsführer ist Jean-Claude Stutz, zertifizierter Business-Coach, Mentaltrainer und Supervisor.

Über die TOP 111:

Die TOP 111 ist eine jährliche Auszeichnung des Expertenportals für herausragende Personal Brands, Public Speaker und Leading Companies im deutschsprachigen Raum. Der erste Jahrgang wurde 2024 ausgezeichnet. Im Jahrgang 2026 wurden die TOP 111 in fünf Kategorien mit jeweils höchstens 111 Ausgezeichneten vergeben. Über die Aufnahme entscheidet ein Kuratorium aus Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Grundlage der Auswahl sind klar definierte Kriterien, darunter Positionierung, fachliche Expertise, Reputation, öffentliche Sichtbarkeit und nachweisbare Wirkung. Die Auszeichnungen des Jahrgangs 2026 wurden am 6. November 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München verliehen. Mehr unter www.top-111.de

Kontakt

Jean-Claude Stutz GmbH

info@jeanclaudestutz.com

+491778901641

https://www.jeanclaudestutz.com/