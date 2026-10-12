Verifikation: KI-Content erkennen | dpa-Akademie

Termin: Montag, 7. Dezember 2026, 12:30 – 13:30 Uhr

So erkennen Sie news-relevante Inhalte, die durch Künstliche Intelligenz erzeugt wurden

KI spielt mittlerweile eine große Rolle in journalistischen Recherche- und Verifikationsprozessen. Doch wie können Journalistinnen und Journalisten erkennen, ob real wirkende Bilder und Videos echte Personen und belegbare Sachverhalte abbilden – oder ob Künstliche Intelligenz am Werk war?

Stefan Voß von dpa zeigt in diesem kostenlosen Impuls, wie Sie mit Logik und Spürsinn KI-generierte Inhalte aufdecken. Der Fokus liegt auf news-relevanten Ereignissen in der Öffentlichkeit. Die letzten 15 Minuten dieser Session sind den Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum gewidmet.

Dieser Impuls richtet sich an alle, die KI-generierte Inhalte im journalistischen Prozess besser einordnen möchten – mit kritischem Blick statt blindem Vertrauen in nur eingeschränkt verlässliche KI-Erkennungstools. Einsteiger erhalten einen ersten Einblick, Recherche-Profis können den einen oder anderen vertieften Tipp mitnehmen.

KI-Profi Stefan Voß (https://innovation.dpa.com/author/stefan-voss/) arbeitet seit 1998 als Journalist bei dpa. Er war mehr als 10 Jahre Auslandskorrespondent, u.a. als Büroleiter in Moskau. Seit langem gilt er als ausgewiesener Social-Media-Profi und Verifikationsexperte. Seine tiefgreifende Expertise kann er in seiner aktuellen Position als Verification Officer in vielen Schulungen und Beratungsprojekten optimal ausspielen.

Die Durchführung erfolgt via MS Teams. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Moderation: Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademie

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

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