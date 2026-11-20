Haar – Lkr. München/ Die gewerbliche Entwicklung der Finckwiese, die Verkehrssituation im östlichen Landkreis München sowie Fragen der Cybersicherheit standen im Mittelpunkt des Offenen Forums für Kommunalpolitik „Deine Stadt, deine Ideen“ der FDP Haar am 12. November 2026.

Zu Beginn der Veranstaltung informierte FDP-Ortschef und Stadtrat Dr. Peter Siemsen über aktuelle Themen aus dem Haarer Stadtrat und seinen Ausschüssen. Dabei ging er auch auf den jüngsten Beschluss des Bauausschusses zur gewerblichen Erschließung des nördlichen Teils der Finckwiese ein. Der Vorentwurf des Bebauungsplans wurde vom Gremium mit 12 zu 5 Stimmen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung freigegeben. Siemsen sprach sich für den Beschluss aus. Er betonte die Bedeutung von Gewerbeansiedlungen für die wirtschaftliche Entwicklung und die städtischen Finanzen. Zudem wies er Bedenken hinsichtlich eines möglichen Verlusts kommunaler Planungshoheit zurück. Nach seiner Auffassung behält die Stadt weiterhin die Möglichkeit, die Entwicklung des Gebiets zu steuern und die Öffentlichkeit in die weiteren Planungen einzubeziehen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die kürzlich vorgestellte Machbarkeitsstudie zur sogenannten Autobahnparallele für die Entlastung der B 471. Siemsen bewertete die Ergebnisse der Untersuchung kritisch. Nach seiner Einschätzung bleiben wesentliche Fragen zur Verbesserung der Verkehrssituation im östlichen Landkreis München offen. „Baustellen gehören in Haar derzeit fast zum Straßenbild. Ärgerlich wird es aber, wenn nach teuren Untersuchungen Ergebnisse vorliegen, die viele der drängenden Verkehrsfragen nicht zufriedenstellend beantworten“, erklärte Siemsen.

Zum Abschluss der Veranstaltung ging Siemsen auf die zunehmende Zahl von Betrugsversuchen im digitalen Raum ein. Er empfahl, bei unerwarteten Kontaktaufnahmen vorsichtig zu sein, verdächtige Links oder Anhänge nicht zu öffnen sowie für Online-Konten starke Passwörter und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Bei sogenannten Schockanrufen riet er zudem dazu, keine Entscheidungen am Telefon zu treffen und angebliche Notfälle von Angehörigen über bekannte Rufnummern zu überprüfen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zu einem intensiven Austausch und brachten zahlreiche Ideen und Anregungen für die weitere kommunalpolitische Arbeit ein.