Verlängerung der Innovationsprämie. Kunden von CarFellows profitieren von Beschlüssen der Bundesregierung.

Berlin, 16.11.2020 ? Die Bundesregierung investiert weiter in die Elektromobilität. Im Zuge des Autogipfels wurde die Innovationsprämie bis 2025 verlängert. Damit wird der Kauf von Elektrofahrzeugen und Plug-In-Hybriden mit einer Prämie von bis zu 9.000 Euro unterstützt. Nina Geiss, CEO der Online-Autohandelsplattform CarFellows, sagt dazu: ?Das ist ein gutes Zeichen, um den Kunden den Schritt hin zu der Elektromobilität zu erleichtern. Wir bei CarFellows verkaufen bereits an 8 von 10 Kunden Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb?. Die Innovationsprämie wirkt sich nicht nur positiv auf den Kauf, sondern auch auf das Leasen von Elektro- oder Hybrid-Fahrzeugen aus.Beschlossen wurde die Verlängerung im Zuge des Automobilgipfels, bei dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesminister und Ministerpräsidenten mit mehreren Vertretern der Automobilindustrie über die Zukunft der Branche austauschten.Die Automobilindustrie erhält zudem ein weiteres Hilfspaket in Höhe von drei Milliarden Euro. Aktuell befindet sich die Autoindustrie in einer schweren Phase. Wegen der Corona-Pandemie überlegen Autokäufer, mit Investitionen zu warten. ?Wir nehmen die Sorgen sehr ernst: Mit der optionalen Leasingraten-Versicherung unterstützen wir Autofahrer, die durch Krankheit oder Arbeitsplatzverlust Probleme bekommen, ihre Leasingrate weiter zu zahlen. Gerade in Zeiten, in denen man öffentliche Verkehrsmittel meiden soll, nimmt die Bedeutung der individuellen Mobilität wieder stark zu?, so Geiss. Mit der neuen Hilfe möchte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hunderttausende Arbeitsplätze sichern. Insgesamt stellt die Bundesregierung der Autoindustrie damit fünf Milliarden Euro zu Verfügung.