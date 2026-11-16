In den kommenden Jahren geht im öffentlichen Dienst ein großer Teil der erfahrenen Beschäftigten in den Ruhestand. Mit ihnen droht jahrzehntelang aufgebautes Verwaltungswissen verloren zu gehen, während zugleich die Personaldecke dünner wird. Künstliche Intelligenz kann an beiden Stellen helfen: Routine abbauen und Wissen sichern.

Wissen sichern, bevor es geht

Ein großer Teil des Verwaltungswissens steckt in Dokumenten, Vermerken und den Köpfen einzelner Personen. Ein interner Wissensbot kann dieses Wissen aus freigegebenen Unterlagen erschließen und Fragen der Beschäftigten in verständlicher Sprache beantworten, mit Verweis auf die Quelle. So finden auch neue Mitarbeitende schneller Antworten, ohne bei jeder Frage nachfragen zu müssen.

Routine abbauen

Neben der Wissenssicherung entlastet KI bei der täglichen Routine. Posteingänge lassen sich vorsortieren, Vorlagen und Entwürfe automatisch erstellen, Dokumente schneller durchsuchen. Die Beschäftigten behalten die Kontrolle und prüfen die Ergebnisse, gewinnen aber Zeit für die Aufgaben, die fachliche Erfahrung erfordern.

Kompetenz als Grundlage

Damit KI im Alltag ankommt, braucht es neben der Technik vor allem befähigte Mitarbeitende. Seit Februar 2025 verlangt der EU AI Act in Artikel 4 ohnehin, dass Organisationen die KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten fördern. Formate wie das KI-Bootcamp der KI Pioniere verbinden diese Qualifizierung direkt mit einem konkreten, selbst gebauten Anwendungsfall.

„Wenn eine erfahrene Kollegin nach dreißig Jahren geht, geht ihr Wissen bisher mit. Ein gut gepflegter Wissensbot hält zumindest das fest, was dokumentiert ist, und macht es für alle auffindbar. Das ist kein Ersatz für Menschen, aber ein Sicherheitsnetz.“

Jochen Glunk, Geschäftsführer KI Pioniere

Häufige Fragen (FAQ)

Wie sichert KI Wissen im öffentlichen Dienst?

Ein interner Wissensbot erschließt freigegebene Dokumente und Vermerke und beantwortet Fragen der Beschäftigten in verständlicher Sprache mit Quellenangabe. So bleibt dokumentiertes Wissen auch nach dem Ausscheiden verfügbar.

Welche Routineaufgaben kann KI in der Verwaltung übernehmen?

Zum Beispiel das Vorsortieren von Posteingängen, das Erstellen von Vorlagen und Entwürfen sowie das schnelle Durchsuchen von Dokumenten. Die Letztkontrolle bleibt bei den Beschäftigten.

Was ist die Voraussetzung für erfolgreichen KI-Einsatz?

Befähigte Mitarbeitende. Der EU AI Act verlangt seit Februar 2025 ohnehin die Förderung der KI-Kompetenz. Praxisnahe Formate wie ein Bootcamp verbinden Qualifizierung mit einem echten Anwendungsfall.

Weiterführende Links

Lösungen für den öffentlichen Sektor: https://ki-pionier-partner.de/loesungen/oeffentlicher-sektor

KI-Bootcamp: https://ki-pionier-partner.de/bootcamp

Enablement: https://ki-pionier-partner.de/angebote/enablement