Vertriebsmanagement 2020 / 2021 – Firmenkundengeschäft in Banken und Sparkassen

In dem letzten Jahrzehnt hat sich das Vertriebsmanagement in Banken und Sparkassen als eigene Organisation und zugleich fester Bestandteil des Firmenkundengeschäftes etabliert. Die Aufstellungen in den Häusern sind im Detail sehr heterogen, haben aber einiges gemeinsam: die Einheit muss positioniert werden, um Akzeptanz und Qualität erlebbar zu machen – und nur über erlebbare Mehrwerte lässt sich das Vertriebsmanagement auf Dauer wirksam etablieren.

Anfängliche Widerstände sind laut Thies Lesch eher die Regel als die Ausnahme – um so wichtiger, dass es einen Konsens in der Führungsmannschaft des Vertriebes gibt. Klarheit, Transparenz und Verbindlichkeit sind der Rahmen für eine fruchtbare, wertschätzende Zusammenarbeit über Einheiten und Hierarchien hinweg. Um so wichtiger, dass all die Projekte und Veränderungen gezielt und konzentriert angegangen werden.

Der Blog, auf dem das Buch „Vertriebsmanagement 2020 / 2021“ von Thies Lesch basiert, bietet hierfür regelmäßige Impulse, Ideen und Denkanstöße, die helfen können, das eigene Hamsterrad einmal von außen zu betrachten. Die vermutlich interessantesten Anstöße aus dem aktuellen Jahr für die kommende Zeit finden sich gesammelt in diesem Buch, das sowohl eine zufällige Anregung bieten kann, als auch dem gezielten Nachschlagen dienen mag. Das Werk bietet einen breiten Fundus für Vertriebsmanager, Vertriebsführungskräfte und Firmenkundenberater in Banken und Sparkassen – und ist damit ein beständiger Begleiter durch den Arbeitsalltag.

„Vertriebsmanagement 2020 / 2021“ von Thies Lesch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17949-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de