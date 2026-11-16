Düsseldorf, 24,September 2026. Vollblutconsulting stellt ein neues Beratungsangebot vor, das fachliche Begleitung und Umsetzung stärker miteinander verbindet. Der Dienstleistungslaunch richtet den Blick auf Beratungsprozesse, die nicht bei der Analyse enden, sondern auch die anschließende Realisierung von Maßnahmen einbeziehen. Mit dem neuen überarbeiteten Angebot positioniert sich Vollblutconsulting als Ansprechpartner für Unternehmen und Organisationen, die Beratung nicht isoliert betrachten, sondern praktische Umsetzungsschritte von Beginn an mitdenken möchten. Im Mittelpunkt steht nach den vorliegenden Angaben eine besondere Form der Beratung, die über reine Empfehlungen hinausgehen soll. Der Begriff Umsetzung ist dabei ein zentraler Bestandteil des angekündigten Dienstleistungsansatzes.

Beratung und Umsetzung enger verzahnt

Viele Beratungsprojekte stehen vor der Herausforderung, Erkenntnisse aus Gesprächen, Analysen oder Konzepten in den Arbeitsalltag zu übertragen. Vollblutconsulting greift diesen Punkt mit dem neuen erweiterten Angebot auf und verbindet die beratende Tätigkeit mit einer begleitenden Umsetzung. Damit soll der Übergang von der fachlichen Einordnung zur praktischen Anwendung strukturiert unterstützt werden. Die vorliegenden Angaben lassen bewusst offen, in welchen konkreten Themenfeldern das Angebot eingesetzt wird. Deutlich wird jedoch der Anspruch, Beratung nicht nur als punktuelle Einschätzung zu verstehen. Vielmehr rückt ein Prozess in den Vordergrund, der auch nach der Entwicklung von Ideen, Handlungsempfehlungen oder Konzepten weitergeführt werden kann. Für Auftraggeber kann ein solcher Ansatz insbesondere dann relevant sein, wenn interne Ressourcen, Prioritäten oder Abläufe bei der Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Vollblutconsulting beschreibt die neue Dienstleistung als innovativ und besonders.

Dienstleistungslaunch mit offenem Entwicklungsspielraum

Der Start des neuen, erweiterten Beratungsangebots das jetzt zwei Jahre sehr intensiv erfolgreich getestet wurde markiert für Vollblutconsulting einen Schritt, die eigene Dienstleistung klarer auf die Verbindung von Beratung und Umsetzung auf den Kundenmehrwert und Erfolg auszurichten. Statt lediglich Impulse zu geben, soll der Beratungsprozess nach den verfügbaren Angaben näher an der praktischen Umsetzung bleiben. Welche Formate, Laufzeiten oder Projektstrukturen dabei zum Einsatz kommen, wurde nicht konkretisiert. Für interessierte Unternehmen oder Organisationen dürfte deshalb zunächst das direkte und unverbindliche Gespräch mit Vollblutconsulting im Vordergrund stehen. Dort kann geklärt werden, welche Fragestellungen sich für eine solche Begleitung eignen und welche Rolle das Unternehmen im jeweiligen Vorhaben übernehmen kann. Gerade bei knappen Angaben zu einem neuen Dienstleistungsangebot ist Transparenz über Ziele, Zuständigkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit ein wichtiger Bestandteil der weiteren Kommunikation. Ein neutrales Unternehmenszitat fasst den Ansatz zusammen: „Mit dem neuen Angebot wollen wir Beratung und Umsetzung enger zusammendenken und Auftraggeber dort begleiten, wo aus Entscheidungen konkrete Schritte werden“, teilt Vollblutconsulting mit. Mit dem Launch eröffnet Vollblutconsulting einen Rahmen, der in künftigen Projekten individuell auf jedes Untenehmen und Produkt ausgestaltet werden kann. Weitere Informationen zu konkreten Leistungen, Ansprechpartnern und Verfügbarkeit sollten Interessierte direkt beim Unternehmen erfragen.