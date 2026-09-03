Vom Coaching-Business zum KI-Betriebssystem: Wie Jesko Becker Coaches beim Skalieren unterstützt

Detmold – Als Jesko Becker 2015 sein erstes Online-Geschäft startete, standen ihm nach eigener Darstellung rund 200 Euro Startkapital zur Verfügung. Heute beschäftigt er sich mit einer anderen Frage: Wie müssen Coaching-Unternehmen aufgebaut sein, damit Wachstum nicht automatisch zu mehr Komplexität, mehr Personal und mehr Abhängigkeit vom Gründer führt?

Sein eigener beruflicher Weg führte dabei vom Coaching über Performance Marketing und Unternehmensberatung bis zur Entwicklung eigener Software.

Bereits wenige Jahre nach seinem Start erreichte Becker mit seinem Coaching-Geschäft fünfstellige Monatsumsätze. In den folgenden Jahren entwickelte sich daraus ein Unternehmen mit Umsätzen im siebenstelligen Bereich. Seine Verkaufsleistung führte schließlich zur Aufnahme in die Digistore24 Hall of Fame.

Diese Erfahrungen prägen heute seine Sicht auf den Coaching-Markt.

„Viele Unternehmer konzentrieren sich sehr lange auf die Frage, wie sie mehr Leads und mehr Umsatz erzeugen können“, sagt Becker. „Ab einer gewissen Größe entsteht das eigentliche Problem aber hinter dem Marketing: Das Unternehmen muss den zusätzlichen Umsatz organisatorisch überhaupt tragen können.“

Wachstum erzeugt neue Engpässe

Mit steigender Kundenzahl wachsen bei Coaching-Unternehmen typischerweise auch Vertrieb, Kundenbetreuung, Terminmanagement, Reporting und interne Abstimmung.

Nach dem Aufbau seines eigenen Geschäfts begann Becker zunehmend andere Online-Unternehmer und Coaching-Unternehmen bei Performance Marketing, Vertrieb und Skalierung zu unterstützen.

Dabei beobachtete er nach eigener Aussage wiederkehrende technische und organisatorische Probleme. Informationen waren auf unterschiedliche Systeme verteilt, Daten mussten zwischen Anwendungen übertragen werden und Mitarbeiter verbrachten einen wachsenden Teil ihrer Zeit mit administrativen Aufgaben.

Aus diesen Erfahrungen entstand Funnelbox. Die Plattform soll verschiedene Bestandteile des digitalen Marketings, Vertriebs, CRM und der Kundenkommunikation stärker in einem gemeinsamen System bündeln.

Der nächste Schritt: ein Betriebssystem aus KI-Agenten

Mit der Entwicklung generativer KI verschiebt Becker seinen Fokus inzwischen erneut. Während Software bisher vor allem Daten gespeichert und feste Automationen ausgeführt habe, könnten KI-Agenten zunehmend auch unstrukturierte Informationen verstehen und daraus nächste Arbeitsschritte ableiten.

Für Coaching-Unternehmen sieht Becker Einsatzmöglichkeiten entlang der gesamten Customer Journey.

Im Marketing können Agenten vorhandene Inhalte und Kundendaten auswerten. Im Vertrieb können sie Interessenten zusammenfassen, Verkaufsgespräche analysieren und Follow-ups vorbereiten. In der Kundenbetreuung können Systeme Meetings, Nachrichten, Formulare und Fortschrittsdaten zusammenführen und Mitarbeiter auf relevante Entwicklungen aufmerksam machen.

Der entscheidende Punkt sei dabei nicht die Zahl der eingesetzten KI-Tools.

„Das Ziel ist kein Unternehmen mit fünfzig isolierten KI-Anwendungen“, sagt Becker. „Das Ziel ist eine Architektur, in der spezialisierte Agenten auf dasselbe Unternehmenswissen zugreifen und miteinander arbeiten können.“

Becker verwendet dafür das Bild eines KI-Betriebssystems für Unternehmen.

Erfahrung auf beiden Seiten der Skalierung

Seine Position verbindet dabei mehrere Perspektiven: Becker hat selbst ein Coaching-Geschäft aufgebaut, andere Unternehmen beim Wachstum unterstützt und anschließend eine eigene Softwareplattform für diese Zielgruppe entwickelt.

Gerade diese Kombination beeinflusst seinen Ansatz für KI-Systeme. Die Technologie müsse sich nach seiner Einschätzung immer einem konkreten Unternehmensprozess unterordnen.

„Ein KI-Agent ist nur dann wertvoll, wenn er am Ende eine reale Aufgabe im Unternehmen besser oder schneller erledigt“, sagt Becker. „Die relevante Frage ist deshalb nicht, welche KI gerade neu erschienen ist, sondern welche Rolle sie innerhalb des Geschäfts übernehmen kann.“

Für die kommenden Jahre erwartet Becker, dass sich dadurch insbesondere wissensbasierte Unternehmen stark verändern werden. Coaching-Unternehmen seien dafür ein naheliegendes Beispiel: Ein großer Teil ihrer Wertschöpfung besteht aus Kommunikation, Wissen, Analyse und wiederkehrenden Entscheidungen – genau den Bereichen, in denen KI-Systeme derzeit besonders schnell leistungsfähiger werden.