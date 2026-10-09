VW prüft Produktionsverlagerung von Audi-Modell nach Leipzig

Halle. Der VW-Konzern plant offenbar, das Audi-Modell A8 ins Porsche-Werk nach Leipzig zu verlagern. „Wir stehen im engen Austausch mit Audi, um mögliche Produktions-Szenarien des A8 zu evaluieren“, sagte eine Porsche-Sprecherin der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). „Wir bitten aber um Verständnis, dass wir Planungsstände nicht weiter kommentieren.“

Bisher wird der A8 im Audi-Werk im baden-württembergischen Neckarsulm produziert. Die Produktionsstätte ist einer von vier Standorten (dazu gehören auch Zwickau, Emden und Hannover) in Deutschland, für die der VW-Konzern bisher nach 2030 keine Aufträge hat. Die Werke sind von einer Schließung bedroht.

In Neckarsulm werden bisher die Modelle A5, A6 und A8 produziert. Die Modellreihe des Limousinen-Flaggschiffes A8 läuft in diesem Jahr aus. Der Nachfolger könnte in Leipzig produziert werden. In Leipzig werden aktuell die Modelle Macan und Panamera gefertigt. Das Werk leidet massiv unter dem sinkenden Porsche-Absatz. Davon ist aktuell vor allem das Modell Macan betroffen.

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