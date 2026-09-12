Warum Verschwendung ökologisch Sinn macht

(Berlin/Würzburg) – Aus erster Hand können Teilnehmer des aktuellen ÖDP-Online-Events am 14. September 2026 (ab 19.30 Uhr) unter dem Titel „Was heißt Cradle-To-Cradle?“ vom Initiator des Begriffs erfahren, wie Prof. Dr. Michael Braungart sein Wirtschafts- und Designkonzept („Von der Wiege zur Wiege“) ersann, definiert und inzwischen seit Jahrzehnten in der Praxis umsetzt. Der Ex-Greenpeace-Chemiker und inzwischen emeritierte Professor der Leuphana-Universität Lüneburg sowie Chef seines Hamburger Umwelt-Beratungsinstituts EPEA macht in seinem Vortrag klar, dass das – auch unter ÖDP-Mitgliedern – viel benutzte Motto „Weniger ist mehr“, in die falsche Richtung zielt. Braungart plädiert im Gegenteil für „Verschwendung“ – das freilich nur mit den richtigen Rohstoffen. De Experte unterscheidet zwischen jenen Materialien, die am Ende ihrer Nutzung zu Humus kompostieren und damit wieder als Nährstoffe in den natürlichen Kreislauf integrierbar sind ohne Schäden zu erzeugen. Dem gegenüber stellt er alle technischen Ressourcen. Die sind sollen am besten nicht verwendet oder im „Kreislauf dieser technischen Rohstoffe“ gebunden bleiben (und somit auch keinen Schaden verursachen können). Die ÖDP-Online- Debatte dürfte daher sehr spannend werden: Braungart ist nicht nur ein brillanter Redner. Er provoziert gern mit seinen Thesen – um die Zuhörer am Ende mit verblüffenden Erkenntnissen zu begeistern. Er ist nicht nur ein Experte im Feld der richtigen Rohstoffnutzung. Er bringt inzwischen diese Kompetenz auch als neues Mitglied des Ökologischen Rats der ÖDP in die Partei ein – sein Wissen wird viele Argumente schärfen können und die Kompetenzen der Partei weiter steigern helfen.

Link zur Teilnahme:

https://www.oedp.de/aktuelles/termine/detailansicht/event/was-heisst-cradle-to-cradle