Website gehackt: Wangener Firma veröffentlicht Leitfaden

Wangen im Allgäu, 12.11.2026. Handwerksbetriebe, Gastronomen, Hofläden und Händler haben fast alle eine Website, aber selten jemanden, der sich um deren Sicherheit kümmert. Für diese Betriebe hat die Looks Einkaufs & Verwaltungs GmbH (looksgoods) den Leitfaden ??Website-Sicherheit für Allgäuer Betriebe?? geschrieben. Er ist kostenlos als Webseite und als PDF zum Ausdrucken erhältlich.

Anlass war ein Angriff auf die eigenen Websites im Juli 2026. Über Erweiterungen aus einer inoffiziellen Quelle war schon im April eine Hintertür ins System gelangt. Im Juli wurde sie aktiv: Besucher sahen die gewohnte Seite, Google bekam Spam-Seiten in fremder Sprache ausgeliefert. Die Zugriffe des Google-Crawlers stiegen innerhalb einer Woche von 44 auf über 15.000 am Tag. Nach dem Angriff tauchten vier gefälschte Administrator-Konten auf. E-Mails, Rechnungen und Passwörter blieben unberührt, weil sie auf getrennten Systemen lagen.

??Die meisten Betriebe merken einen Angriff gar nicht, weil die Seite im Browser normal aussieht. Wir wollten aufschreiben, was wir selbst gern vorher gewusst hätten, und zwar so, dass man es ohne IT-Abteilung abarbeiten kann??, sagt Alexandra Looks, Geschäftsführerin der Looks Einkaufs & Verwaltungs GmbH.

Zehn Prüfpunkte, ein Notfallplan

Der erste Teil des Leitfadens besteht aus zehn Punkten, die ein Betrieb ohne Fachwissen selbst prüfen kann: Wer hat Administratorzugang? Woher kommen Erweiterungen und Vorlagen? Liegen E-Mail und Website auf demselben System? Wo liegen die Sicherungen, und kann ein Angreifer sie erreichen? Ist der zweite Faktor für Website, Hosting, Domain und E-Mail eingeschaltet? Sieht Google dasselbe wie die Kunden? Ist die Mail-Domain mit SPF, DKIM und DMARC gegen Fälschung geschützt?

Der zweite Teil beschreibt die ersten 24 Stunden nach einem Angriff: zuerst abschotten, dann den befallenen Stand sichern, den letzten nachweislich sauberen Stand suchen, neu aufbauen statt flicken und alle Zugänge tauschen. Der Leitfaden nennt auch die Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO und die zuständigen Stellen in Baden-Württemberg und Bayern sowie die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime der Landeskriminalämter.

Fragen an den Webdesigner

Zum Schluss listet der Leitfaden fünf Fragen für das nächste Gespräch mit dem eigenen Dienstleister auf: wer Updates einspielt und wie oft, wo die Sicherungen liegen, welche Erweiterungen wirklich gebraucht werden, wer bei veränderten Dateien benachrichtigt wird und ob der Betrieb selbst Zugang zu Hosting, Domain und Google Search Console hat.

Der Leitfaden Website-Sicherheit von looksgoods steht ohne Anmeldung zum Lesen und als PDF bereit.

Über das Unternehmen

Die Looks Einkaufs & Verwaltungs GmbH (looksgoods) mit Sitz in Wangen im Allgäu bietet Nonfood-Einkauf, Digitalisierung und KI-Anwendungen für den Lebensmittelhandel. Pilotbetrieb ist der Vollsortimenter EDEKA Looks in Wangen-Neuravensburg. Geschäftsführerin ist Alexandra Looks.

Registerdaten: Amtsgericht Ulm HRB 747569

USt-IdNr. DE366573611

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