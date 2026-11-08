Website, Google, KI und Apps aus einem Haus: Sichtbarkeitshaus hilft Unternehmern zu mehr Anfragen und Umsatz

Essen, 8. November 2026 – Eine Agentur für die Website, ein Freiberufler für Social Media, ein Bekannter, der sich mit Google auskennt: So sieht der Online-Auftritt vieler kleiner Betriebe aus. Die Folge sind Abstimmungsaufwand, doppelte Arbeit und Lücken, für die sich niemand zuständig fühlt. Sichtbarkeitshaus aus Essen bietet deshalb die Leistungen rund um die Kundengewinnung im Netz aus einer Hand an, mit einem festen Ansprechpartner. Die Agentur hilft Unternehmern dabei, mehr Anfragen zu bekommen und so ihren Umsatz zu steigern.

Website und Plattform

Sichtbarkeitshaus baut schnelle, suchmaschinenfreundliche Websites, die auf Anfragen ausgelegt sind: von der einzelnen Landingpage über die Firmenwebsite und den Online-Shop bis zur Plattform mit Login und Verwaltung. Bestehende Websites werden auf Wunsch neu aufgesetzt. Dazu kommen Bausteine wie Online-Terminbuchung, Kundenbereich, Online-Zahlungen, Mehrsprachigkeit, Rechner und eigene Werkzeuge. Texte und Bilder liefert auf Wunsch die Agentur, Wartung und Hosting übernimmt sie ebenfalls.

Gefunden werden bei Google und in KI-Suchen

Damit Kunden einen Betrieb überhaupt finden, kümmert sich die Agentur um Suchmaschinenoptimierung, das Google-Unternehmensprofil, Ratgeberartikel und die Sichtbarkeit in KI-Suchen.

KI-Assistenten, die auch nach Feierabend antworten

Die KI-Assistenten von Sichtbarkeitshaus übernehmen Routinearbeit rund um die Uhr. Es gibt sie für den Website-Chat mit Online-Terminbuchung, für das Telefon, für das E-Mail-Postfach und für Antworten auf Google-Bewertungen. Auch individuelle Assistenten für eigene Abläufe sind möglich. Ein Assistent arbeitet nur mit den Informationen, die der Betrieb freigibt, und übergibt an einen Menschen, sobald es über die Routine hinausgeht.

Automatisierung

Anfragen kommen sortiert beim Betrieb an, Bestätigungen gehen automatisch hinaus, und jeden Monat zeigt ein Bericht, was sich getan hat.

Videos und Social Media

Die Agentur produziert für Betriebe eigene Video-Serien in Folgen, für YouTube, Instagram, TikTok und die eigene Website, und veröffentlicht sie auf Wunsch auf den Kanälen des Betriebs.

Apps für iPhone und Android

Sichtbarkeitshaus entwickelt echte Apps für den App Store und Google Play, vom Konzept über die Gestaltung bis zur Veröffentlichung in den Stores. Danach bleibt die Agentur dran: mit Fehlerbehebungen, regelmäßigen Updates und Anpassungen an neue iOS- und Android-Versionen. Bei einer guten Idee ist auch eine Beteiligung der Agentur am Vorhaben möglich.

Pakete oder freie Auswahl

Wer alles gebündelt möchte, wählt ein Paket aus Website-Betreuung und regelmäßigen Inhalten zum festen Monatspreis. Beim Paket „Sichtbarkeit Rundum“ übernimmt die Agentur sechs Monate lang die tägliche Produktion von Videos und Ratgeberartikeln. Wer lieber selbst auswählt, stellt sein Projekt auf der Website Punkt für Punkt zusammen und sieht dabei sofort einen Preisrahmen. Eine bestehende Website können Betriebe vorab kostenlos prüfen lassen.

Ziel der Zusammenarbeit ist, dass ein Betrieb mehr Anfragen bekommt und sein Umsatz steigt. Welche Bausteine sinnvoll sind, hängt vom jeweiligen Geschäft ab.