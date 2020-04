Weiterbildungswegweiser – praxiserprobte Ratschläge

Weiterbildung ist laut dem neuen Buch von Frank Bauer, “Weiterbildungswegweiser”, der Weg zur Freiheit. Menschen, die sich wundern, welche Geheimnisse diejenigen, die ihre Lebensziele erreicht haben, verstecken, sind hier an der richtigen Lektüreadresse. In dem praxisnahen Buch werden Erfahrungen zur Vorgehensweise und Vereinbarkeit von Beruf, Weiterbildung, Hobbys und Familie mit den wichtigsten Inhalten vieler erfolgreicher Business-Bücher und Lebensratgebern in 20 Kernaussagen zur Weiterbildung zusammengefasst. Der Autor spricht alle Leser persönlich an und vermittelt viel Wissen auf eine Weise, die sowohl unterhaltsam als auch inspirierend daherkommt.

Erfahren Sie in “Weiterbildungswegweiser” von Frank Bauer mehr über Themen wie Positionierung, Fokussierung, Motivation, Strategien zur Gehaltsverhandlung, Umgang mit Kollegen, Chefs und Personalabteilung, egal ob vor, während oder nach der Weiterbildung. Die Ratschläge stammen aus der Praxis und lassen sich aufgrund der verständlichen Erklärungen einfach in das eigene Leben einbauen, um endlich an den eigenen Zielen anzukommen.

“Weiterbildungswegweiser” von Frank Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02785-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

