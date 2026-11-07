Wenn düstere Prophezeiungen unsere Zukunft prägen

Die Zukunftsskepsis in Deutschland ist groß. Laut dem aktuellen Ipsos-Sorgenbarometer vom Oktober 2026 sehen 84 Prozent der Befragten das Land auf dem falschen Weg. Wirtschaftliche Unsicherheit, gesellschaftliche Spannungen und Zweifel an der politischen Problemlösungsfähigkeit prägen die öffentliche Diskussion.

Doch zu den realen Sorgen kommen weitere Zukunftsbilder: Seit Jahren verbreiten sich in sozialen Medien immer wieder Katastrophenprophezeiungen, die Menschen eine vermeintlich unausweichliche Zukunft vor Augen führen.

Ob alte Überlieferungen rund um Nostradamus und Alois Irlmaier oder die erneut kursierenden Warnungen vor angeblich bevorstehenden ??drei Tagen Finsternis??: Solche Erzählungen können verunsichern, obwohl ihre Vorhersagen nicht belegt sind.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob eine Prophezeiung zutrifft. Sondern: Was richtet der Glaube an sie bereits an, bevor überhaupt etwas geschieht?

Wenn aus Zukunftsbildern Erwartungen werden

Wiederholt verbreitete Warnungen können die Wahrnehmung von Risiken verändern. Besonders emotionale Botschaften bleiben im Gedächtnis und können durch häufige Wiederholung zunehmend vertraut erscheinen.

Wer ständig mit düsteren Zukunftsszenarien konfrontiert wird, könnte beginnen, seine Entscheidungen daran auszurichten: Anschaffungen verschieben, Rücklagen bilden, bestimmte Entwicklungen für unvermeidlich halten oder anderen Menschen misstrauen.

Dabei muss eine Vorhersage nicht einmal zutreffen, um Folgen zu haben. Schon die Erwartung kann Verhalten verändern.

Das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung beschreibt, wie Erwartungen unter bestimmten Bedingungen Handlungen auslösen können, die zur erwarteten Entwicklung beitragen.

Wer bestimmt, welche Zukunft wir für möglich halten?

Genau hier setzt der am 22. Oktober 2026 erschienene und zuvor auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellte, gegenwartsrelevante Thriller ??Die Macht des Zukunfts-Codes ?? Prophezeiungen entschlüsselt?? von Alexander Seelendank an.

Der Roman stellt eine ebenso einfache wie beunruhigende Frage:

Was, wenn eine Prophezeiung nicht deshalb Wirklichkeit wird, weil sie richtig ist ?? sondern weil Menschen beginnen, nach ihr zu handeln?

Ausgehend von wissenschaftlichen Konzepten wie der Chaos- und Netzwerktheorie entwickelt der Thriller ein fiktionales Szenario über Daten, Wahrnehmung, Informationsmacht und die möglichen Folgen gezielt beeinflusster Zukunftserwartungen.

Die Geschichte beginnt im bayerischen Voralpenland und entfaltet weitreichende globale Konsequenzen.

Aufklärung statt neuer Zukunftsangst

Dabei geht es nicht darum, zusätzliche Ängste zu erzeugen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, wie Menschen zwischen begründeten Warnungen, spekulativen Prognosen und unbelegten Prophezeiungen unterscheiden können.

Weil eine Prognose noch lange kein Schicksal ist. Und eine häufig wiederholte Behauptung wird nicht dadurch wahr, dass viele Menschen sie glauben.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung gewinnt deshalb die Fähigkeit an Bedeutung, Zukunftserzählungen kritisch zu hinterfragen und die eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht aus dem Blick zu verlieren.

Über den Autor

Alexander Seelendank ist Autor und Lebensforscher. Er beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit menschlichem Verhalten, versteckten Ängsten, Überzeugungen und deren Einfluss auf Entscheidungen.

Zwischen 2019 und 2025 veranstaltete er 13 Online-Kongresse und führte als Gastgeber mehr als 555 Interviews. Bisher war er selbst in mehr als 111 Interviews als Gast eingeladen, hatte eine eigene Talkshow und einen TV-Streaming-Sender (ähnlich Netflix) in mehr als 150 Ländern aufgebaut.

Mit seinem gegenwartsrelevanten Thriller verbindet er diese Erfahrungen mit einem literarischen Gedankenexperiment über die Macht von Prophezeiungen und die Frage, wie Zukunft durch menschliches Handeln mitgestaltet werden kann.

Buchinformationen

Die Macht des Zukunfts-Codes ?? Prophezeiungen entschlüsselt

Autor: Alexander Seelendank

Verlag: edition fischer / R. G. Fischer Verlag

Erschienen: 22. Oktober 2026 (zuvor auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt)

ISBN: 978-3-8301-9314-2

Taschenbuch: 24,90 € (Deutschland)

Auch als E-Book erhältlich

Presseinformationen, Buchcover und weitere Materialien: https://zukunftscode.info/presse/

Interviewangebot: Der Autor steht für Gespräche über die gesellschaftliche Wirkung von Zukunftserwartungen, wiederkehrende Katastrophenprophezeiungen, Informationsmacht und selbsterfüllende Prophezeiungen zur Verfügung. Interviews sind auch per Fernschaltung möglich.

Quellen: Ipsos, What Worries the World, Oktober 2026; AFP Faktencheck zu den ??drei Tagen Dunkelheit?? vom Dezember 2023.