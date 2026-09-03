Wer entscheidet, muss zuerst einmal hinschauen dürfen

Astrid Göschel über eine Fähigkeit, die wichtiger geworden ist als jede Methode – und über die stille Kunst, im Boxenstopp klüger zu werden, als man losgefahren ist

Hamburg, im September 2026 – Es gibt in der Wirtschaft derzeit ein bemerkenswertes Missverhältnis: An Methoden herrscht kein Mangel. Wer möchte, findet für nahezu jede unternehmerische Verstimmung ein Modell, ein Framework, ein Akronym mit vier Buchstaben und einem Versprechen. Woran es dagegen zunehmend fehlt, ist etwas Unspektakuläreres: die Fähigkeit, in der Fülle der Angebote überhaupt noch zu erkennen, was im eigenen Unternehmen tatsächlich ansteht. Genau hier setzt Astrid Göschel an – mit einer Haltung, die sich besser durch das auszeichnet, was sie nicht tut, als durch das, was sie verkauft.

Sie ist keine klassische Unternehmensberaterin, die mit einer fertigen Blaupause anreist. Sie ist auch keine Coachin, die jede Situation so lange dreht, bis sie in ihr Lieblingsmodell passt. Und Motivationsrednerin schon gar nicht – dafür fehlt es ihr, glücklicherweise, an der nötigen Begeisterung für Konfetti. Stattdessen schaut sie von außen auf unternehmerische Situationen, unvoreingenommen und erfahrungsbasiert, durchdringt, was wirklich dahinterliegt, und entwickelt daraus die Klarheit und die nächsten Schritte, die tatsächlich zum jeweiligen Unternehmen passen – nicht zur Folienvorlage.

„Methoden können Orientierung geben“, sagt Göschel. „Problematisch wird es erst, wenn sie die Wirklichkeit ersetzen sollen. Dann hat man am Ende zwar ein sehr sauberes Diagramm – nur das Unternehmen läuft trotzdem schief, jetzt eben mit Diagramm.“

Als Entscheidungsexpertin positioniert, geht es Astrid Göschel im Kern um eine einzige, unterschätzte Kompetenz: die Fähigkeit, in komplexen Situationen zu erkennen, was wirklich entschieden werden muss – und dann tatsächlich zu entscheiden, anstatt die Entscheidung eloquent zu vertagen. Wer schon einmal in einer Geschäftsführungsrunde saß, in der alle einer Meinung waren, nur eben keiner sagen wollte, welcher, weiß, wovon hier die Rede ist.

Diese Haltung ist nun auch der rote Faden ihrer zwölfmonatigen Boxenstopp Masterclass. Der Name ist Programm, nicht Metapher: Ein Boxenstopp ist kein Ausstieg aus dem Rennen, sondern der Moment, in dem ein Team – oft unter Zeitdruck und selten in aller Ruhe – prüft, was jetzt wirklich gebraucht wird, nachjustiert, und dann weiterfährt. Nicht schneller um jeden Preis. Sondern richtig.

Über zwölf Monate hinweg wird in der Masterclass genau diese Haltung eingeübt:

* innehalten, ohne stecken zu bleiben

* unvoreingenommen hinschauen

* Komplexität durchdringen

* Wesentliches vom Unwesentlichen trennen

* Entscheidungen tatsächlich treffen

* Verantwortung dafür übernehmen

* entschieden nach vorne gehen

* aus der jeweiligen Realität heraus handeln – nicht aus dem Lehrbuch

Man könnte all das auch schlichter zusammenfassen: Es geht darum, wieder klar zu sehen, bevor man klug redet. Eine Fähigkeit, die in keinem Zertifikat der Welt Platz findet – und die trotzdem, oder gerade deshalb, den Unterschied macht zwischen einem Unternehmen, das Entscheidungen vor sich herschiebt, und einem, das vorankommt.

Über Astrid Göschel:

Astrid Göschel unterstützt Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte dabei, in komplexen Situationen Klarheit zu gewinnen und entschieden nach vorne zu gehen. Statt aus vorgefertigten Modellen zu arbeiten, entwickelt sie ihre Einschätzungen aus der genauen Beobachtung der jeweiligen Realität – und aus der festen Überzeugung, dass gute Führung mit Hinsehen beginnt, nicht mit Schubladen.

Pressekontakt Astrid Göschel – ag@astridgoeschel.com – www.astridgoeschel.com