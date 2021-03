White Lime – Erste Agentur für Industriedesign in Göttingen eröffnet

Am 1?. ?März haben Paul van Laar und Gerrit Wahle das Design-Studio? ??“?White Lime“? ?in Göttingen eröffnet?. ??“?Wir schaffen innovative Produkte von der ersten Idee bis zur Serienanfertigung?, ?von der Babywiege bis zur ikonischen Stehleuchte“?, ?beschreibt Wahle das Profil der neuen Agentur für Produkt?- ?und Industriedesign?. ?White Lime steht für Frische?, ?Neuartiges und eine kreative Herangehensweise?. ?

Ziel ist?, ?wirtschaftlich erfolgreiche Produkte durch Design zu entwickeln?, ?die für Menschen einen Mehrwert bieten und Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen?. ?Einen Schwerpunkt bilden Textil?- ?und Lichtdesign?. ?Die Agentur ist eine gute Plattform für Startups?, ?aber auch größere Unternehmen?. ?White Lime hat zwei Standorte?, ?in Göttingen und Bergisch Gladbach bei Köln?. ?

Ein Objekt dürfte den Göttingern schon bekannt sein? ??-?? ?die interaktive Lichtinstallation? ??“?Tensegrity“?, ?die in dem innovativen Co-Workingspace StartRaum in der Göttinger Innenstadt hängt und von Paul van Laar entwickelt wurde? (?? ?https?://?www.startraum-goettingen.de? ). ?Die Gestaltung der Designagentur ist preisgekrönt und wurde bereits in Mailand zur Salone del Mobile?, ?in Frankfurt zur Buchmesse und im Düsseldorfer Stadtmuseum ausgestellt?.?

Aktuell entwickelt White Lime nachhaltige Holzwaren für anspruchsvolle Küchen mit Hofmeister Holzwaren?, ?Göttingen?, ?ein innovatives textiles Projekt mit Fidlock?, ?einem Hersteller von Magnetverschlüssen aus Hannover?, ?Smart Home-LED-Leuchten für einen Kunden? ?aus der Schweiz sowie eine neuartigen Babyschaukel mit einem Start-Up aus Süddeutschland?. ?

https?://?whitelime.de?/?

Info?: ?

Paul van Laar? ?hat Industriedesign in Darmstadt studiert?, ?Auslandssemester in Brasilien?, ?Praktikum und Diplom bei Studio F?. ?A?. ?Porsche in Zell? ?am See?, ?Österreich?, ?seit 2017? ?selbstständig?, ?Projekte im Bereich Licht? / ?Leuchten?, ?Installationen?, ?interdisziplinäre Events? ?&? ?Projekte?, ?hat die handgefaltete Lampe? ??“?Lightfold“? ?von der Idee bis zum Vertrieb entwickelt? (?https?://?www.lightfold.de?); ?mehrere Preise gewonnen?: ?Hessendesign?, ?1&20?, ?Finalist Deutscher Lichtdesignpreis?, ?Finalist Gmund Award

Gerrit Wahle? ?hat Industriedesign an der Uni Wuppertal studiert?, ?als Industriedesigner bei Fond Of in Köln gearbeitet?; ?fast 5? ?Jahre Erfahrung? ?in Design und Entwicklung von Equipment?, ?Rucksäcken?, ?technischen und hoch ergonomischen Tragesystemen?, ?Stoff?- ?und Materialentwicklung? – ?mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit?. ?Regelmäßig besucht er Produzenten und Hersteller in Asien und pflegt Kontakt zu den Sourcing Partnern?.?

Kontakt?:?

Paul van Laar

Design? | ?Managing Partner

+49? ?151? ?25? ?32? ?4660

paul@whitelime.de

www.whitelime.de