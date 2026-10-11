Wie dm die Justiz veräppelt / Podcast NURMALSOZUMWISSEN #244

Ein Verfahren vor dem Landgericht Karlsruhe sorgt derzeit für Aufmerksamkeit im deutschen Apothekenmarkt. In der aktuellen Folge #244 des Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN nehmen Tom Bellartz und Patrick Hollstein jedoch nicht nur den Gerichtssaal in den Blick, sondern vor allem das Geschäftsmodell der Drogeriemarktkette dm beim Vertrieb von Arzneimitteln. Denn der Konzern düpiert nach Ansicht der Podcast-Hosts die Justiz. Und die muss sich fragen: Wo verläuft überhaupt die Grenze zwischen Drogeriemarkt, Vor-Ort-Apotheke und Versandapotheke?

Im Zentrum steht die Frage, wie konsequent der Drogist dm die Trennung zwischen dem eigenen Drogeriegeschäft und der eigens gebauten tschechischen Versandapotheke „dm med“ tatsächlich lebt. Während diese Trennung vor Gericht betont wird, sehen ELPATO-CEO Tom Bellartz und APOTHEKE ADHOC-Chefredakteur Patrick Hollstein im Auftritt am Point of Sale ein anderes Bild. Für sie ist klar: Der Konzern spielt Apotheke, benutzt dabei das in den Apotheken aufgebaute Image starker OTC-Marken, um das eigene Versandmodell zu stärken.

Damit geht die Debatte weit über eine einzelne juristische Auseinandersetzung hinaus. Die Frage ist, wie weit Handelskonzerne in die Arzneimittelversorgung vordringen dürfen, wer für die Risiken haftet und welche Folgen das alles für die etablierten Strukturen der Vor-Ort-Apotheken hat.

Mehr dazu in der neuen #NURMALSOZUMWISSEN Folge 244 „Wie dm die Justiz veräppelt „.

Ab sofort verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=5RfLrKQhlNk

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#NURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.

Mehr Infos: https: www.nurmalsozumwissen.de

Der Podcast #NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.

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