Wie kleine Veränderungen unser Verhalten lenken

„Wir Menschen neigen dazu, den Status quo beizubehalten“, sagt die Trainerin, Speakerin, Coach und Autorin Stefanie J. Camin. „Genau das lässt sich im Arbeitsalltag nutzen – ohne Vorschriften und ohne erhobenen Zeigefinger.“ In ihrem Buch „Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg“ zeigt Camin anhand konkreter Beispiele, wie kleine Veränderungen das Verhalten im Unternehmen beeinflussen können.

Die Voreinstellung macht einen Unterschied

Ein einfaches Beispiel ist der Bürodrucker. Ist er standardmäßig auf doppelseitigen Druck eingestellt, werden viele Beschäftigte diese Einstellung beibehalten. Wer einseitig drucken möchte, muss die Voreinstellung aktiv ändern. So kann eine kleine technische Anpassung dazu beitragen, Papier zu sparen.

Das Entscheidende: Die Wahlfreiheit bleibt erhalten. Jeder kann weiterhin einseitig drucken. Die gewünschte Variante wird lediglich zur bequemeren.

Auch Meetings lassen sich anstupsen

Dasselbe Prinzip funktioniert ohne Technik. Wird für ein regelmäßiges Meeting automatisch eine Stunde im Kalender reserviert, stehen eben 60 Minuten zur Verfügung – und werden nicht selten auch genutzt.

Warum also nicht die Voreinstellung ändern?

Wer für das gleiche Meeting künftig nur noch 45 Minuten einplant, setzt einen neuen zeitlichen Rahmen. Das kann dazu beitragen, dass Besprechungen konzentrierter geführt werden und schneller zum Ergebnis kommen.

Nicht immer braucht es eine neue Regel

Für Führungskräfte und Unternehmen lohnt sich deshalb gelegentlich ein Blick auf die bestehenden Rahmenbedingungen: Welche Verhaltensweisen werden durch unsere Abläufe besonders einfach gemacht? Welche unnötig umständlich? Und wo könnte eine kleine Veränderung bereits ausreichen?

Nudging ersetzt weder klare Entscheidungen noch verbindliche Regeln. Aber nicht jedes gewünschte Verhalten braucht gleich eine neue Dienstanweisung.

„Manchmal müssen wir Menschen gar nicht schieben“, sagt Camin. „Ein kleiner Stups in die richtige Richtung reicht.“

Und wenn dabei auch noch weniger Papier bedruckt und weniger Lebenszeit in Meetings verbracht wird, hat der kleine Stups ziemlich ordentlich gearbeitet.