Wie man seine Bestimmung findet und dadurch mehr Frieden und Erfüllung erlebt

Schon als Kind wurde uns immer wieder eingeredet, wie und wer wir sein müssen. Es war kein leichter Weg für alle von uns. Über Generationen hinweg wurden wir mit limitierenden Suggestionen überhäuft, wodurch jeder von uns ungefähr das gleiche Weltbild hat. Dieses Bild ist limitiert und zeigt uns nur einen kleinen Bruchteil von all dem auf, was uns umgibt. Es ist so, als ob man durch ein Schlüsselloch hindurch sieht und versucht seine Bestimmung zu finden.

Über 90% der Menschen versuchen erfolglos dieses Schlüsselloch zu vergrössern, indem sie noch mehr Wissen anhäufen. Sie holen sich Ratschläge von „erleuchteten indischen Gurus“, gehen an Seminare, investieren ihr letztes Geld in ein staatlich gefördertes Weiterbildungsinstitut und erhoffen sich dadurch mehr Macht, Erfolg, Karriere, Geld und Glück.

Dieser Rationalismus hält die Menschen im Verstand gefangen und macht sie mental blind. Ergebnis: Ein Herz, welches gebrochen und enttäuscht ist und nicht mehr vertraut. Dadurch entsteht jede Aktion aus dem Verstand heraus und nicht aus dem Herzen.

„Denken ist wichtig, doch viel wichtiger ist es doch, wieder fühlen zu lernen. Wenn wir uns auf unsere innere Stimme konzentrieren, können wir auch unsere Bestimmung geistig sehen. Nur wenn die Rationalität mit der emotionalen Intelligenz vereint und trainiert wird, besteht die Möglichkeit sein wahres Potenzial zu entdecken und seiner Bestimmung zu folgen.“, sagt Birol Isik in einem seiner Personal Power Coaching Webinare.

Vereinfacht kann gesagt werden:

1. Sich mit den Sinnfragen beschäftigen

2. Entscheidungen treffen

3. Ins Handeln kommen

4. Ängste als Antrieb nutzen

5. Egal was geschieht: Nicht aufgeben.

6. Schlechte Gewohnheiten durch positive ersetzen

7. Sich gesund ernähren (keine Diäten)

8. Jeden Tag etwas Neues probieren

9. Sich Hochwertiges Wissen aneignen

10. Sich mit einem Mentor regelmässig austauschen, um Fehler zu meiden.

