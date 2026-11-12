??Wir holen uns den Elbwald zurück, größer und stärker als er je war??

Weltjournal: Am 11. November hat die Hamburgische Bürgerschaft die Volkspetition des Vereins Elbwald retten offiziell anerkannt und die Verhandlung darüber an ihren Ausschuss für öffentliche Unternehmen überwiesen. Werten Sie das als Erfolg?

Hermann: Grundsätzlich ist es natürlich ein Erfolg, dass unsere Volkspetition die notwendige Anzahl von 10.000 gültigen Unterschriften erreicht hat. Dass die Hamburg Port Authority (HPA) allerdings vor der Verhandlung über den von uns geforderten Erhalt der Bäume, diese in einer Hau-Ruck-Aktion abgeholzt hat, führt zu einer absurden Situation. Wir diskutieren nun mit den Abgeordneten über die Rettung eines Waldes, den es nicht mehr gibt.

Weltjournal: Wie konnte es dazu kommen?

Hermann: Das fragen wir uns auch. Faktisch wird uns das Recht genommen, die in Artikel 29 der Hamburgischen Verfassung garantierte Beschäftigung der Bürgerschaft mit unserem Anliegen, wahrzunehmen. Das ist vor allem deswegen nicht nachvollziehbar, weil für die HPA überhaupt keine Eile geboten war. Denn der Baubeginn der geplanten neuen Containerterminals kann frühestens im Jahr 2028 erfolgen.

Weltjournal: Wieso ist diese Verzögerung nötig?

Hermann: Die notwendige Genehmigung für die Hafenwesterweiterung durch die zuständige Kommission der EU kann frühestens in eineinhalb Jahren erfolgen. Bis dahin dürfen keinerlei ??irreversiblen Maßnahmen?? durchgeführt werden. Es sollte unstrittig sein, dass über 300 zwischen 80 und 100 Jahre alte Pappeln nicht zu ersetzen sind. Insofern widerspricht die übereilte Rodung nicht nur der Hamburger Verfassung, sie stellt auch einen klaren Bruch des Europäischen Rechtes dar. Bei der Commission for Competition der Europäischen Union hat man uns bestätigt, dass deswegen bereits ermittelt wird (Aktenzeichen 2026/10630538). Für die gefällten Bäume kommt das aber leider zu spät.

Weltjournal: Sie behaupten, dass der Bau neuer Containerterminals ökonomisch nicht notwendig sei. Können Sie dies mit Zahlen untermauern?

Hermann: Die Prognosen, die den Planungen für die Hafenwesterweiterung zugrunde lagen, haben sich als komplett falsch erwiesen: Statt der im Hafenentwicklungsplan von 2012 für das Jahr 2025 vorhergesagten 25,3 Millionen Standardcontainer (TEU) wurde gerade einmal ein Umschlag von 8,3 Millionen Einheiten erreicht. Angesichts der bereits jetzt vorhandenen Kapazitäten von 13,8 Millionen besteht also wirklich kein Bedarf an neuen Terminals und es ist absurd, hierfür 1,1 Milliarden Euro an Steuergeldern auszugeben. Just heute hat die Hamburger Hafen und Logistik AG die Zahlen für das dritte Quartal 2026 bekannt gegeben und verkündet, dass ihr Gewinn um fast 25 Prozent eingebrochen ist. Dies lag vor allem daran, dass der Containerumschlag um 8,6 Prozent gesunken ist. Das zeigt einmal mehr, dass der Hamburger Hafen keine neuen Flächen braucht, sondern die längst überfällige Automatisierung und Digitalisierung der bestehenden Terminals, um national und international wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Weltjournal: Können Sie noch etwas über den ökologischen Schaden sagen, der durch die Rodung entstanden ist?

Hermann: Nicht ohne Grund haben wir den Elbwald als ??grüne Lunge?? des Hamburger Hafens bezeichnet. Die gefällten Bäume haben nach Berechnungen des Umweltgutachters Markus Mössel im Jahresdurchschnitt täglich über eine Millionen Liter Sauerstoff produziert und jährlich etwa 21 Kilogramm schädlichen Feinstaub aus der Luft gefiltert. Zudem waren die Bäume Nist-, Rast- und Brutplatz zahlreicher Tiere, darunter drei streng geschützte Fledermausarten.

Weltjournal: Wie geht es denn nun weiter

Hermann: Aus den genannten wirtschaftlichen Gründen gehen nicht nur wir davon aus, dass die geplanten Terminals nie gebaut werden. Somit verbleiben 25 Hektar Brachland. Gemeinsam mit Organisationen wie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Robin Wood und Citizens Forrests haben wir berechnet, dass dort Platz für etwa 50.000 neue Bäume ist. Solch ein Biotop wäre ein extrem wichtiger Beitrag, um die Hamburger Klimaziele zu erreichen. Insofern möchten wir uns den Elbwald zurückholen und zwar größer und stärker als er je war.