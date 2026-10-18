Wochenrückblick KW 42-2026 – KI muss sich jetzt rechnen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Börse stellt der künstlichen Intelligenz eine nüchterne Frage: Wann verdienen die gewaltigen Investitionen ihr Geld zurück? Eine gute KI-Geschichte allein trägt hohe Bewertungen nicht mehr. Sorgen um Schulden und die Finanzierung neuer Rechenzentren belasteten Technologiewerte. Europas Aktienmärkte fanden dagegen Halt in soliden Unternehmenszahlen.1,2

Bemerkenswert war die Reaktion auf die US-Inflation: Obwohl der Preisdruck zunahm, sanken die Anleiherenditen. Anleger suchten Sicherheit, statt neue Risiken einzugehen. Die günstigeren Zinsen reichten jedoch nicht aus, um den Ausverkauf bei vielen Chipwerten zu stoppen.2,5

Europa und Dow halten dagegen!

Der S&P 500 verlor vom 9. bis 16. Oktober 1,9 % auf rund 7.659 Punkte, die Nasdaq Composite 4,5 % auf rund 26.140 Punkte. Der Russell 2000 gab 3,0 % nach. Der Dow Jones gewann dagegen 0,7 % auf über 52.000 Punkte. Europas STOXX 600 legte über 2 % zu und schloss bei fast 645 Punkten. Die Anleger sortierten ihre Favoriten neu. Das spricht für eine Umschichtung zwischen den Branchen.1,3

Die Inflation bleibt unbequem!

Im September stiegen die US-Verbraucherpreise um 0,6 % gegenüber August und 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresrate ohne Energie und Lebensmittel kletterte von 2,4 auf 2,6 %. Bei den Erzeugerpreisen standen sogar 1,3 % zum Vormonat und 6,3 % zum Vorjahr zu Buche. Damit reicht der Preisdruck über einzelne Energieträger hinaus.4 Zugleich schloss Brent-Öl am Freitag bei fast 110 USD je Barrel.

Sinkende Renditen sind keine Entwarnung!

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Associated Press, Reuters, BLS, Federal Reserve, Saxo Bank, Westmetall sowie Unternehmens- und Konjunkturkalender. Abruf: 17. Oktober 2026. Einordnung und Berechnungen: eigener Research. Grafikquellen: AP und Westmetall; eigene Darstellungen vorgesehen.

Quellennachweise zur Arbeitsfassung

1. Europa, Wochenbilanz und KI-Finanzierung: Reuters

16.10.

2. US-Markt, Rendite und Brent-Schlusskurs: AP

16.10.

3. US-Indizes: Schlussstände und Wochenveränderungen: AP

16.10.

4. US-Inflation im September: Verbraucher- und Erzeugerpreise: BLS

CPI, 14.10.

BLS

PPI, 15.10.

5. Renditerückgang, Technologiewerte und Edelmetalle: Saxo Bank / Ole Hansen

15.10.

6. Fed: Sitzungstermine, Daly-Aussagen und Zinserwartungen: Federal Reserve

Kalender 2026

Reuters via Fidelity

14.10.

AP

16.10.

7. Gold und Silber: Spotnotierungen im späten Handel: Reuters

16.10., Goldstand 18:07 UTC

8. US-Dollar: Reuters

16.10.

9. Kupfer: LME-Kassapreis und erfasste LME-Lagerbestände: Westmetall

9. und 16.10.

10. Unternehmenstermine, 20.-22. Oktober: Netflix

Meta

Tesla / Reuters

IBM

SAP

Roche

Hermès

Nestlé

11. Konjunkturtermine, 19.-23. Oktober: China / NBS

Britische Inflation / ONS

PMIs / TD Economics