Wochenrückblick KW 43-2026 – Fallende Renditen, wachsende Zweifel!!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

fallende US-Anleiherenditen konnten die Zweifel an teuren KI-Aktien nicht vertreiben. Zugleich verschärfte der Ölpreisanstieg die Sorge um Inflation und Unternehmensgewinne. Sinkende Staatsanleiherenditen helfen wenig, wenn das Vertrauen in künftige Erträge schwindet. Genau darin liegt die Spannung dieser Börsenwoche.

Bemerkenswert ist, wohin das Geld floss: US-Staatsanleihen waren gesucht, während Gold deutlich verlor und Frankreich höhere Risikoprämien zahlen musste. Sicherheit hat an den Märkten unterschiedliche Gesichter. Für Sie zählt deshalb, welche Risiken ein Vermögenswert tatsächlich abfedert. 2,3,5 6

Die Wochenbilanz verdeckt die Turbulenzen!

Vom Schlusskurs am 16. bis zum 23. Oktober verlor der S&P 500 0,5 % auf 7.623,68 Punkte, die Nasdaq Composite 0,7 % auf 25.955,34 Punkte. Dagegen gewannen Dow Jones 0,4 % und Russell 2000 2,0 %. Europas STOXX 600 gab rund 1,4 % nach. Ein pauschaler Ausverkauf aller Aktien lässt sich daraus also nicht ableiten.

Härter traf es die Halbleiter: Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) verlor auf Schlusskursbasis 3,1 % in der Woche und 15,9 % seit Ende September. Allein am Donnerstag betrug das Minus 6,8 %. Bei KI-Unternehmen rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: AP, Reuters, WSJ, FT, Fed, EZB, iShares, Stock Analysis, Saxo Bank, Trading Economics, Westmetall, Investing.com, The Edge, Mining.com.au/Republic of Mining, MarketScreener und die Unternehmenstermine. Abruf: 24.10.2026. Grafikquellen: AP und Westmetall; eigene Berechnung und Darstellung vorgesehen.

Quellennachweise zur Arbeitsfassung

1. Aktienindizes und Wochenbilanz am 23. Oktober: AP

US-Indizes

AP via The Hour

vollständige Kurstabelle

Reuters

Europa

2. SOXX und KI-Finanzierung: iShares

ETF-Profil

Stock Analysis

historische Kurse

Saxo Bank

Markteinordnung vom 23.10.

3. Brent, Wochenveränderung und Lieferängste: Reuters

23.10.

WSJ

Schlusskurs und Wochenbilanz

The Edge

Dezemberkontrakt

4. US-Erdgas, Novemberkontrakt und Wettererwartungen: Investing.com

Kursreihe, 16.-23.10.

WSJ

Settlement und Marktlage, 23.10.

5. US- und französische Staatsanleihen: AP

US-Rendite, 23.10.

Reuters

französische Risikoprämie, 22.10.

Trading Economics

Frankreich, 23.10.

FT

Moody s-Entscheidung

6. Gold, Silber und US-Dollar: Reuters via Kitco

23.10., Goldstand 15:20 UTC

WSJ

Dollar am Freitag

7. Nickel, Kupfer und erfasste LME-Bestände: Westmetall

Nickel

Westmetall

Kupfer

Mining.com.au via Republic of Mining

Kürzungspläne

8. Zinsentscheidungen und Markterwartungen: Fed

Sitzungskalender

EZB

Sitzungskalender

Zinserwartungen

Reuters und AP, siehe [1], [5], [6]

9. Unternehmenstermine vom 27. bis 30. Oktober: Boeing

27.10.

Coca-Cola

27.10.

Microsoft

28.10.

Alphabet

28.10.

Airbus

28.10.

Unilever

28.10.

Amazon

29.10.

Air Liquide

29.10.

Linde

29.10.

Eli Lilly

29.10.

Sanofi

30.10.

10. Ausgangsmaterial und abweichende Bezugsgrößen: MarketScreener