Xena Morgana & Lohengrin Rocks setzen mit „Mein Recht als Kind“ ein lautes Zeichen gegen Mobbing

München, 24. September 2026 – Xena Morgana veröffentlicht am 25.9. ihre neue Single „Mein Recht als Kind“. Der Song richtet sich gegen Mobbing wegen Aussehen, Figur oder Stil und verbindet eine klare Botschaft mit kraftvollem Deutschrock. An ihrer Seite steht ihr siebenjähriger Bruder Lohengrin Rocks, der erstmals Leadgitarre auf einem eigenen Song seiner Schwester spielt. Das offizielle Musikvideo ist bereits online und unterstreicht die Haltung des Tracks: Kinder haben das Recht, sie selbst zu sein.

Deutschrock mit Haltung statt niedliches Kinderlied

Xena Morgana – Mein Recht als Kind (offizielles Musikvideo)

Mit „Mein Recht als Kind“ veröffentlichen Xena Morgana und Lohengrin Rocks einen Song, der bewusst nicht als harmloses Kinderlied angelegt ist. Der Track setzt auf Gitarren, Energie und eine direkte Sprache, die aus der Perspektive einer Schülerin erzählt. Im Mittelpunkt steht der Druck, den Kinder in der Schule erleben können, wenn sie wegen ihres Aussehens, ihrer Figur, ihres Stils oder ihrer Andersartigkeit ausgegrenzt werden.

Die Single versteht sich als musikalische Ansage gegen Blicke, gegen Worte und gegen die Opferrolle. Xena Morgana ist zehn Jahre alt, steht mit der Gitarre in der Hand auf der Bühne und formuliert ihre Botschaft unmissverständlich. „Ich finde es total unfair, wie Kinder wegen ihres Aussehens gemobbt werden“, sagt Xena Morgana. „Deshalb habe ich diesen Song gemacht, um diejenigen zu motivieren, die darunter leiden.“ Wer an sich selbst glaubt, dem können andere nicht mehr schaden – diese Haltung trägt den Song und gibt ihm seine emotionale Kraft.

Die Veröffentlichung am 25.9. macht „Mein Recht als Kind“ auf amazon, applemusic, spotify und allen anderen Vertriebsplattformen verfügbar. Damit erreicht die Single Kinder, Familien, Medien, die Öffentlichkeit und insbesondere Schülerinnen und Schüler dort, wo Musik heute gehört und geteilt wird. Der Song spricht nicht über Betroffene hinweg, sondern aus einer Perspektive, die nah am Alltag vieler Kinder liegt. Gerade dadurch entsteht eine unmittelbare Glaubwürdigkeit, die über die Musik hinausweist.

„Mein Recht als Kind“ schärft den Fokus auf ein Thema, das für viele Kinder belastend ist und oft im Verborgenen stattfindet. Statt einer Moralpredigt von oben setzt Xena Morgana auf eine rockige Ansage von unten – aus der Schule und von der Bühne. Der Song beschreibt keine abstrakte Situation, sondern eine Erfahrung, die Kinder im Alltag treffen kann. Er macht deutlich, dass Mut, Selbstvertrauen und Zusammenhalt stärker sein können als Ausgrenzung.

Xena Morgana und Lohengrin Rocks: Geschwister mit gemeinsamer Rockenergie

Xena Morgana und Lohengrin Rocks sind musikalische Wunderkinder und Ausnahmetalente, die Musik nicht als Nebenbeschäftigung, sondern als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen. Xena Morgana ist zehn Jahre alt, Lohengrin Rocks sieben Jahre alt. Mit „Mein Recht als Kind“ stehen beide gemeinsam für eine Veröffentlichung, die ein ernstes Thema mit der Energie einer jungen Rockband verbindet. Besonders prägend ist dabei, dass Lohengrin Rocks erstmals Leadgitarre auf einem eigenen Song seiner Schwester spielt. Die Zusammenarbeit der Geschwister verleiht der Single eine besondere Dynamik.

Xena Morgana bringt Stimme, Perspektive und Haltung ein, während Lohengrin Rocks mit seiner Leadgitarre ein klares musikalisches Statement setzt. Beide zeigen, dass Rockmusik auch aus jungen Händen kraftvoll, präzise und ernst gemeint sein kann. Diese Verbindung aus familiärer Nähe, musikalischer Leidenschaft und klarer Botschaft macht „Mein Recht als Kind“ zu einem außergewöhnlichen Release. Bekannt sind die Geschwister als KISS Reloaded – die jüngste KISS-Tribute-Band der Welt. Ihre Shows verbinden Make-up, Nebel, Feuer und Sirenen mit einer Bühnenenergie, die Familien und echte Rockfans gleichermaßen mitreißt.

Gene Simmons und Paul Stanley haben sie bereits erwähnt, außerdem wurden sie backstage nach München zur letzten KISS Show eingeladen. Diese Erfahrungen haben Xena Morgana und Lohengrin Rocks früh gezeigt, welche Kraft eine Bühne entfalten kann. Trotz ihres jungen Alters treten beide mit einer Ernsthaftigkeit auf, die in ihrer Musik deutlich hörbar wird.

Seit 2024 schreibt Xena eigene deutschsprachige Songs und entwickelt damit ihren eigenen künstlerischen Weg weiter. „Mein Recht als Kind“ markiert dabei einen weiteren Schritt, weil der Song eine persönliche Perspektive mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet. Er zeigt, dass junge Stimmen wichtige Themen benennen können, ohne ihre Unmittelbarkeit zu verlieren.

Eine Botschaft für Kinder, Schulen und die Öffentlichkeit

Im Zentrum der Single steht die Frage, wie Kinder mit Ausgrenzung, Spott und Abwertung umgehen können. „Mein Recht als Kind“ macht deutlich, dass niemand wegen seines Aussehens, seiner Kleidung, seiner Figur oder seines Stils herabgesetzt werden sollte. Die Botschaft ist dabei nicht belehrend, sondern ermutigend: Kinder sollen spüren, dass sie nicht allein sind. Der Song will diejenigen motivieren, die darunter leiden, und ihnen einen musikalischen Rückenwind geben. Gerade weil Xena Morgana selbst aus der Perspektive einer Schülerin schreibt, wirkt der Song unmittelbar und nahbar. Er spricht nicht in komplizierten Begriffen über Mobbing, sondern bringt das Gefühl auf den Punkt, sich behaupten zu müssen. Die Musik verstärkt diese Haltung, weil sie nicht leise um Verständnis bittet, sondern laut für Selbstbehauptung einsteht.

So entsteht ein Deutschrock-Song, der Kinder ernst nimmt und ihnen eine Stimme gibt. Das bereits online verfügbare offizielle Musikvideo erweitert diese Aussage um eine visuelle Ebene. Es macht den Song zugänglich und verstärkt die klare Haltung, die Xena Morgana mit ihrer Musik transportiert. Die Veröffentlichung auf digitalen Plattformen sorgt dafür, dass „Mein Recht als Kind“ sowohl im Alltag als auch im Umfeld von Schule, Familie und Medien wahrgenommen werden kann. Damit wird aus einem Song ein Gesprächsanlass über Respekt, Selbstvertrauen und den Umgang miteinander. Die Zielgruppe reicht von Schülerinnen und Schülern über Familien bis hin zu Medien und der breiten Öffentlichkeit. Der Song kann dort ankommen, wo Gespräche über Mobbing oft schwerfallen. Musik schafft einen Zugang, der emotional wirkt und zugleich Raum für Austausch eröffnet. „Mein Recht als Kind“ nutzt genau diese Stärke und verbindet sie mit der klaren Sprache des Rock.

Von der Bühne auf die Streaming-Plattformen

Für Xena Morgana ist die Bühne ein zentraler Ort ihrer künstlerischen Identität. „Die Bühne ist mein Spielplatz“, sagt Xena Morgana. Und das Publikum? Ihre Freunde. Diese Haltung beschreibt, wie selbstverständlich sie sich zwischen Musik, Auftritt und Botschaft bewegt. Mit der Veröffentlichung von „Mein Recht als Kind“ am 25.9. geht diese Bühnenenergie nun konsequent auf amazon, applemusic, spotify und alle anderen Vertriebsplattformen. Der Song wird damit überall dort verfügbar, wo Musik gesucht, geteilt und gehört wird.

Für Xena Morgana und Lohengrin Rocks ist die Single nicht nur ein weiterer musikalischer Schritt, sondern auch ein klares Zeichen dafür, dass Kinder mit Haltung gehört werden können. Die Veröffentlichung verbindet persönlichen Ausdruck mit einem Thema, das weit über die Musik hinaus Bedeutung hat. Die Single ist dabei bewusst direkt angelegt. Sie benennt Mobbing nicht als fernes Problem, sondern als Erfahrung, die Kinder treffen kann und die ernst genommen werden muss. Durch die Verbindung aus Gesang, Gitarre und rockiger Energie entsteht ein Stück, das Mut machen soll, ohne einfache Versprechen zu geben. Es geht darum, die eigene Stimme zu finden und sich nicht durch verletzende Worte definieren zu lassen.

„Mein Recht als Kind“ zeigt Xena Morgana und Lohengrin Rocks als junge Künstler mit einer klaren Botschaft. Xena schreibt seit 2024 eigene deutschsprachige Songs und entwickelt mit dieser Veröffentlichung ihren Stil weiter. Lohengrin Rocks setzt mit seiner Leadgitarre ein markantes musikalisches Zeichen und ergänzt den Song um eine weitere kraftvolle Ebene. Gemeinsam rocken die Geschwister gegen Mobbing und laden Kinder, Familien, Medien und die Öffentlichkeit ein, hinzuhören.