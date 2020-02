Zahl des Monats Februar 2020: 46 Cent

Mehr Produktion von Wirkstoffen in Europa – das Thema wird

derzeit vor dem Hintergrund von Arzneimittellieferengpässen diskutiert. Was aber

kostet mehr “Made in Europa”? Das hat die Unternehmensberatung Roland Berger im

Auftrag von Pro Generika für die sogenannten Cephalosporine ausgerechnet: Der

Preis für die Tagesdosis dieses wichtigen Antibiotikums betrüge – so es in

Europa produziert würde – 46 Cent. Zum Vergleich: Derzeit erstatten die Kassen

für ein durchschnittliches Generikum (nach Abzug aller Rabatte) gerademal 6

Cent.

Unsere Zahl des Monats Februar lautet deshalb: 46 Cent.

– Schätzungen zufolge kommen 80 Prozent der Antibiotika-Wirkstoffe

aus China. Jetzt geht in Europa die Sorge um, dass ein

Produktionsstopp aufgrund von Covid-19 zu Engpässen in Europa

führen könnte.

– Auch in diesem Zusammenhang wird über eine Rückholung bzw.

Stärkung der hiesigen Produktion diskutiert.

– Für den Preis aber, der z.B. in Deutschland für Arzneimittel

bezahlt wird, ist eine lokale Produktion unmöglich. Bei einer

kostendeckenden Produktion wäre er beinahe achtmal so hoch.

Zwar gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass es kurzfristig aufgrund von

Covid-19 zu Arzneimittelengpässen in Europa kommt. Schließlich verfügen

Generika-Hersteller über ausreichende Lagerkapazitäten bei Wirkstoffen, um

zeitlich befristete Lieferunterbrechungen auffangen zu können. Dennoch ist die

Abhängigkeit von Ländern wie China oder Indien derart hoch, dass die europäische

Versorgungssicherheit durch politische, wirtschaftliche oder medizinische

Zwischenfälle gefährdet werden kann.

Die Politik hat das erkannt und 2019 mit dem SPC-Manufacturing Weaver – er

erlaubt Generikaherstellern schon vor Ablauf des Patentschutzes in Europa für

den europäischen Markt zu produzieren – einen ersten Schritt zur Stärkung des

europäischen Produktionsstandortes gemacht. Jetzt ist das Thema auf die Agenda

der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gerutscht. Allen Beteiligten ist klar: Es

sind weitere Maßnahmen nötig. Die Rechnung aber, dass die kostendeckende

Produktion eines Cephalosporin-Antibiotikums 46 Cent pro Tagesdosis kosten würde

(wovon heute nur sechs Cent erstattet werden), macht deutlich: Es darf der

Gesundheitspolitik nicht nur um Kostensenkung gehen – das neue Paradigma muss

nunmehr Versorgungssicherheit heißen.

Das oben zitierte Gutachten, das die Unternehmensberatung Roland Berger 2018 im

Auftrag von Pro Generika erstellt hat, finden Sie hier: https://www.progenerika.

de/publikationen/roland-berger-studie-antibiotikaproduktion/

