Zwei Videoformate für Selbstständige: Sichtbarkeitshaus erklärt Website, Google und KI-Suche in kurzen Folgen

Essen, 12. November 2026 – Viele Selbstständige schieben Online-Marketing neben dem Tagesgeschäft vor sich her. Sichtbarkeitshaus, eine Online-Agentur aus Essen, die Unternehmern zu mehr Anfragen und mehr Umsatz verhelfen will, erklärt deshalb typische Fehler in kurzen Videos. Aktuell laufen zwei Formate, zusammen sind es 15 Folgen.

„Sichtbar in 60 Sekunden“: eine Frage, eine Antwort

Die Serie erschien erstmals am 28. Oktober 2026. Inzwischen sind neun Folgen online, jeweils rund eine Minute lang. Behandelt werden unter anderem das Impressum, die Darstellung auf dem Smartphone, falsche Adressangaben bei Google, KI-Empfehlungen und die Frage, wer nachts um 23 Uhr auf Kundenanfragen antwortet. Jede Folge bleibt bei einem überschaubaren Thema.

„Kunden in freier Wildbahn“: Beobachtung statt Fachbegriffe

Das zweite Format ist eine Tierdoku mit Augenzwinkern. Sie zeigt, warum Kundinnen und Kunden online abspringen und was sie anlockt, etwa wenn ein Kontaktformular die Anfrage aufhält oder wenn Interessenten nur den Nachbarbetrieb finden. Bisher sind sechs Folgen erschienen.

Transkript und nächste Schritte zu jeder Folge

Alle Folgen stehen im Videobereich von sichtbarkeitshaus.de, jeweils mit Transkript, Vertiefung und passenden nächsten Schritten. Das Video wird erst nach einem ausdrücklichen Klick von YouTube geladen. Die Folgen ersetzen keine individuelle Beratung, sollen aber helfen, die eigene Website mit anderen Augen zu sehen. Einen festen Erscheinungsrhythmus gibt es nicht.

Mehr Anfragen und mehr Umsatz als Ziel

Hinter den Videos steht die tägliche Arbeit der Agentur: Websites, die ohne Umwege zu Anruf, Formular oder Termin führen, dazu Auffindbarkeit bei Google und in KI-Suchen, Google-Unternehmensprofile und Ratgeberartikel. Wer prüfen möchte, wie die eigene Website abschneidet, kann den kostenlosen Website-Check nutzen. Er prüft bis zu zehn Seiten und zeigt eine Gesamtnote sowie die fünf wichtigsten Baustellen.