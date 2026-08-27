Zwischen Hitzerekorden und Schadstoffen

(Brüssel/Berlin) – Seen sind wertvolle Wasserspeicher, Lebensräume und unverzichtbar für Mensch und Natur. Der Welttag der Seen macht darauf aufmerksam, wie wichtig ihr Schutz ist.

Denn die Ökosysteme geraten zunehmend unter Druck, auch in Deutschland. In vielen Seen sinken die Wasserstände. Gleichzeitig steigen die Temperaturen durch den Klimawandel immer häufiger auf über 30 Grad, wie diesen Sommer im Berliner Müggelsee. Das verändert die natürlichen Abläufe im Wasser, begünstigt gebietsfremde Arten und setzt heimische Fische und Pflanzen unter Druck. Hinzu kommen Chemikalien, Pestizide und Mikroplastik, die unsere Gewässer langfristig schädigen.

Deshalb setze ich mich im Europäischen Parlament für den Schutz unserer Gewässer ein. Neben konsequentem Klimaschutz müssen wir verhindern, dass langlebige Schadstoffe wie PFAS überhaupt in die Umwelt gelangen. Zudem unterstütze ich die Europäische Bürgerinitiative „Rights for Nature“, die Ökosystemen wie Seen eigene Rechte verleihen will.

Denn unsere Seen brauchen nicht nur an ihrem Welttag Aufmerksamkeit, sondern jeden Tag konsequenten Schutz.