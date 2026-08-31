3.000 Pastoren weltweit: „Religionsfreiheit in Südkorea in der Krise – 95-jährigen Religionsführer freilassen“

– Am 13. August fand die 1. Gemeinsame Versammlung von Pastoren aus aller Welt statt “ veranstaltet von sieben christlichen Organisationen aus Südkorea und anderen Ländern

– Pastoren aus Russland, Afrika und weiteren Ländern hielten Vorträge auf der Veranstaltung und mahnten: „Die Inhaftierung des Shincheonji-Vorsitzenden Lee Man-hee ist eine politische Vorverurteilung und eine Menschenrechtsverletzung.“

– Von der Debatte über die Auflösung von religiösen Körperschaften bis zum Fall der Vereinigungskirche in Japan: „Das ist nicht das Problem einer Konfession oder eines Landes.“

– „Wir werden uns über Grenzen hinweg zusammenschließen, um die universelle Religionsfreiheit über einzelne Konfessionen hinaus zu schützen.“

Am 13. August hielten sieben christliche Organisationen “ darunter der Rat für christliches gemeinsames Wachstum, das Korea Christian Leaders Training Institute, die Pastorenallianz zum Schutz von Leben und Menschenrechten, die Russische Evangelische Allianz und der Thailändische Evangelische Allianzverband “ die 1. Gemeinsame Versammlung von Pastoren aus aller Welt ab. Dabei übten sie scharfe Kritik an den Verletzungen der Religionsfreiheit und der Aushöhlung des Grundsatzes der Trennung von Staat und Kirche, die derzeit in Südkorea zu beobachten sind. Rund 3.000 Pastoren aus verschiedenen Ländern der Welt nahmen online und offline teil.

Bei der Versammlung sprachen nicht nur koreanische Redner, sondern auch Pastoren aus Ländern wie Russland und Sambia. Sie beleuchteten die Situation der bedrohten Religionsfreiheit aus internationaler Perspektive und betonten, dass diese Frage weit über einzelne Konfessionen und Nationen hinausgeht. Die Redner waren sich einig: „Was heute in Südkorea geschieht, ist nicht allein das Problem einer Konfession oder eines Landes.“

„Die Auflösung einer religiösen Gemeinschaft ist nicht das Problem allein einer Konfession oder eines Landes“ “ eine Warnung aus dem Fall der Vereinigungskirche in Japan

Der erste Redner, Pastor Im Young-woong, leitender Pastor der Saehimang-(Neue-Hoffnung-)Kirche der Presbyterianischen Kirche Koreas, ordnete die Debatte über die Auflösung religiöser Gemeinschaften in einen internationalen Zusammenhang ein. Er fragte: „Wenn der Staat eine einzelne Religionsgemeinschaft auflösen kann, wie weit soll dies noch gehen “ und wer kann garantieren, dass es morgen nicht eine andere Kirche trifft?“

Er verwies auf den Fall, in dem das Bezirksgericht Tokio im März 2025 einen Auflösungsbefehl gegen die frühere Vereinigungskirche (die Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung) erließ und der Oberste Gerichtshof Japans ihn im Juni 2026 endgültig bestätigte. Pastor Im erklärte: „In Japan wurde nicht der Glaube selbst aufgelöst, sondern der Rechtsstatus der Organisation als religiöse Körperschaft; doch die praktischen Folgen für die Glaubensgemeinschaft “ etwa der Verlust von Steuervergünstigungen oder die Liquidation des Vermögens “ sind keineswegs gering.“

Mit Blick auf Artikel 38 des koreanischen Zivilgesetzes, der den Widerruf der Gründungsgenehmigung einer Körperschaft wegen „Handlungen, die dem Gemeinwohl schaden“ erlaubt, benannte Pastor Im das Kernproblem: „Wer entscheidet nach welchem Maßstab, was dem Gemeinwohl schadet?“ Er erinnerte an den Fall aus dem Jahr 2020, in dem die Stadtverwaltung von Seoul während der COVID-19-Pandemie die Gründungsgenehmigung eines mit Shincheonji verbundenen eingetragenen Vereins widerrief und zudem ein Widerrufsverfahren gegen HWPL einleitete, sowie an den Fall vom Dezember 2025, in dem der Präsident unter Bezugnahme auf die Auflösung der japanischen Vereinigungskirche in einer Kabinettssitzung eine Prüfung der Möglichkeit anordnete, auch inländische religiöse Organisationen aufzulösen. Diese Entwicklungen, so Pastor Im, ließen frühere Befürchtungen nun Realität werden.

Er betonte: „Wenn es Vorwürfe gibt, müssen sie untersucht werden, und wenn eine Straftat bewiesen ist, muss man zur Verantwortung gezogen werden. Doch die Untersuchung der strafrechtlichen Vorwürfe eines Einzelnen und die Frage nach Fortbestand oder Auflösung einer ganzen Glaubensgemeinschaft von hunderttausenden Mitgliedern sind Angelegenheiten völlig unterschiedlicher Größenordnung. Besonders gefährlich sei es, wenn nicht objektive strafrechtliche Tatsachen, sondern gesellschaftliche Unbeliebtheit als Auflösungsgrund herangezogen werde. Wenn wir diese Logik heute dulden, weil sie eine Religion trifft, die wir nicht mögen, gibt es keine Garantie, dass dieselbe Logik morgen nicht auf unsere eigene Kirche angewandt wird.“ Er berief sich auf Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR): „Die Religionsfreiheit darf nicht davon abhängen, ob eine Religion alt oder neu, eine Mehrheit oder eine Minderheit, gesellschaftlich beliebt oder umstritten ist.“

„Die öffentliche Meinung kann kein Urteil sein“ “ die Russische Evangelische Allianz fordert Neutralität der Justiz

Pastor Vitaly Kirillovich Vlasenko, Generalsekretär der Russischen Evangelischen Allianz, sprach zum Thema „Die öffentliche Meinung kann kein Urteil sein“. Er stellte die Frage: „Ist es wirklich gerecht, dass sich der auf eine Religion und ihren Leiter angewandte rechtliche Maßstab allein deshalb ändert, weil diese Religion zum Objekt gesellschaftlichen Hasses geworden ist?“ „Die Tatsache, dass Hunderttausende jemanden verurteilen und unzählige Medienberichte darauf folgten, könne es nicht rechtfertigen, eine Person bereits vor dem Gerichtsurteil für schuldig zu erklären.“

Vlasenko betonte: „Je stärker der gesellschaftliche Druck, desto fairer und neutraler muss das Verfahren sein; und je stärker die religiöse Feindseligkeit, desto strenger muss der Staat überwachen, ob Gesetz und ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten werden.“ Er verwies auf die Situation von 2020, als Shincheonji mit der Ausbreitung von COVID-19 in Daegu in Verbindung gebracht wurde und eine Bürgerpetition zur Zwangsauflösung binnen zwei Tagen 500.000 Unterschriften überschritt und später sogar die Millionengrenze überstieg: „Es entstand eine Stimmung, als hätte die Gesellschaft ihr Urteil bereits gefällt, bevor das Gericht überhaupt verhandelt hatte.“

Er erinnerte daran, dass der Oberste Gerichtshof Südkoreas den Vorsitzenden Lee Man-hee vom Vorwurf des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz letztlich freisprach, während er die Schuldsprüche in einigen anderen Anklagepunkten aufrechterhielt: „Ein Gericht ist keine Institution, die einen Menschen pauschal als ‚guten oder ‚schlechten Menschen beurteilt; es ist ein Ort, der für jeden einzelnen Vorwurf die Beweise prüft und zwischen Schuld und Unschuld unterscheidet. Genau hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und richterlichem Urteil.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation, in der Lee Man-hee erneut inhaftiert wurde “ diesmal wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz “ mahnte er: „Ob man der Lehre der Religionsgemeinschaft zustimmt oder nicht: Der rechtliche Maßstab muss für alle gleich gelten.“

„Die Inhaftierung eines 95-jährigen religiösen Leiters ist eine humanitäre Frage“ “ ein Appell eines sambischen Gefängnisseelsorgers

Bischof Elias Elijah Changa, Gründer und Präsident der in Lusaka, Sambia, ansässigen Missionary Ambassadors for Global Evangelism (MAGE), brachte aus seiner Erfahrung in der Gefängnisseelsorge die Aspekte des ordnungsgemäßen Verfahrens und der Menschenwürde ein: „Die Rechtspflege und der Schutz der Menschenwürde müssen Hand in Hand gehen.“

Pastor Changa erklärte, die Anerkennung, dass Lee Man-hee sich durch die internationalen Aktivitäten von HWPL lange für Friedensarbeit und interreligiösen Dialog engagiert habe, bedeute weder Unschuld noch Befreiung vom Gesetz. Das Urteil über ihn müsse allein auf der Grundlage von Gesetz und Beweisen durch die Gerichte gefällt werden, und Meinungsverschiedenheiten über seine Überzeugungen dürfen nicht bestimmen, wie er behandelt werde.

Aus seiner Gefängnisseelsorge wisse er, dass Haft für ältere Menschen besonders schwere Belastungen mit sich bringe. Das Alter gebe niemandem das Recht, über dem Gesetz zu stehen “ doch zum Schutz von Leben und Menschlichkeit bat er die zuständigen Behörden, rechtmäßige Alternativen wie Kaution, Aufenthaltsbeschränkung oder medizinische Gesichtspunkte sorgfältig zu prüfen: „Wir verlangen nicht, dass Lee Man-hee eine Sonderbehandlung erhält, weil er ein religiöser Leiter ist; wir bitten darum, dass Fairness, Würde und die universellen Rechte, die jedem zustehen, auch ihm gleichermaßen zuteilwerden.“

Gemeinsame Erklärung

Die Versammlung endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, unterzeichnet von christlichen Leitern aus aller Welt. Darin wird gefordert:

? dass Regierung und Politik es unverzüglich unterlassen, bestimmte Religionen “ darunter Shincheonji “ unter Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Staat und Kirche als Werkzeuge politischer Auseinandersetzungen und Unterdrückung zu benutzen, und die universelle Religionsfreiheit vollständig gewährleisten;

? dass die Justiz öffentliche Vorverurteilung vermeidet und die Unschuldsvermutung für den hochbetagten religiösen Leiter wahrt;

? dass das Gericht dem Kautionsantrag des hochbetagten Leiters, dessen Gesundheit gefährdet ist, stattgibt und ihn unverzüglich freilässt.

Die Veranstalter erklärten abschließend, die dargelegten Fälle seien nicht das Problem einer einzelnen Konfession, sondern ein ernstes Warnsignal für die Religionsfreiheit in Südkorea insgesamt. Bis Regierung und Justizbehörden zu fairer Rechtsprechung und dem Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche zurückkehrten, wolle man die eigenen Aktivitäten in Solidarität mit internationalen Menschenrechtsorganisationen und den Kirchen weltweit fortsetzen.

Informationen bereitgestellt durch: Council for Christian Mutual Growth