45 Jahre REVIDATA: Düsseldorfer Spezialist stellt Jubiläum in den Fokus

Düsseldorf, 15. Oktober 2026 – REVIDATA erreicht 2026 das 45. Unternehmensjahr. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf nimmt das Jubiläum zum Anlass, seine Rolle als prüfendes und beratendes Haus sichtbar zu machen und den Blick auf ein Leistungsportfolio zu richten, das seit 1981 konsequent entlang zentraler Anforderungen an Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit von Prozessen und IT-Systemen gewachsen ist.

REVIDATA steht seit 1981 für Leistungen rund um betriebswirtschaftliche Prüfung und IT-Prüfung sowie für Themen, die in Organisationen eng damit verknüpft sind: Interne Revision, Datenschutz, Datensicherheit, Datenanalyse, Compliance-Audit und Risikomanagement. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen im Jubiläumsjahr die Erweiterung des Portfolios um KI-Beratung sowie Aus- und Weiterbildung – einschließlich der Prüfung und Bescheinigung von Anwendungssystemen gemäß IDW PS 880 und des REVIDATA-Gütesiegels für Anwendungssoftware.

Kontinuität seit 1981 – Prüfung und Beratung als Kern

Im Mittelpunkt der Arbeit von REVIDATA steht die prüfende und beratende Unterstützung von Unternehmen und Organisationen bei der Bewertung von Strukturen, Prozessen und Systemen. Dazu zählen klassische betriebswirtschaftliche Prüfungsleistungen ebenso wie IT-Prüfungen, die an Schnittstellen zwischen Fachlichkeit, Prozessen und Technologie ansetzen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung und wachsender Abhängigkeiten von Anwendungssystemen ist die nachvollziehbare Prüfung von Kontrollen, Abläufen und IT-gestützten Verfahren für viele Organisationen ein wesentlicher Bestandteil ihrer Governance.

Darüber hinaus adressiert REVIDATA mit Leistungen zur Internen Revision, zu Datenschutz und Datensicherheit sowie zu Compliance-Audits und Risikomanagement zentrale Fragestellungen, die häufig gemeinsam betrachtet werden müssen: Welche Risiken bestehen? Welche Kontrollen sind wirksam? Und wie lassen sich Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und Nachweisbarkeit praktikabel umsetzen? Datenanalyse ergänzt diese Perspektive, indem sie prüfungsnahe Fragestellungen mit methodischer Auswertung von Daten verbindet.

„45 Jahre Unternehmensgeschichte bedeuten vor allem Verantwortung für verlässliche Prüfungs- und Beratungsleistungen – und die Verpflichtung, Fachlichkeit und Methodik kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt die Geschäftsführerin, Brigitte Jordan von der REVIDATA GmbH.

Erweitertes Portfolio: KI-Beratung und Weiterbildung

Zum Jubiläum hebt REVIDATA auch die Erweiterung des Leistungsangebots hervor. Neben der Prüfung und Beratung umfasst das Portfolio heute zusätzlich die Prüfung von KI-Systemen sowie die Aus- und Weiterbildung in deren Anwendungen. Damit reagiert das Unternehmen auf die praktische Erfahrung, dass Organisationen nicht nur Prüfungsurteile benötigen, sondern auch Wissen, Orientierung und umsetzbare Handlungsempfehlungen.

Ein Beispiel ist die Prüfung und Bescheinigung von Anwendungssystemen gemäß IDW PS 880. Diese Leistung zielt darauf ab, Anwendungssysteme strukturiert zu bewerten und nachvollziehbar zu bescheinigen. Ergänzend dazu bietet REVIDATA ein Gütesiegel für Anwendungssoftware an, das die Einordnung von Software im Kontext definierter Kriterien unterstützt.

„Prüfung, Beratung und Weiterbildung gehören in der Praxis zusammen: Organisationen brauchen klare Maßstäbe, belastbare Ergebnisse und das Know-how, um Anforderungen nachhaltig im Alltag zu verankern“, sagt Brigitte Jordan.

Mit dem Jubiläumsjahr 2026 nutzt REVIDATA damit einen kommunikativen Anlass, um Kontinuität seit 1981 ebenso hervorzuheben wie die Weiterentwicklung des Portfolios entlang aktueller Fragestellungen in Prüfungen, KI und Governance.