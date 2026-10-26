Audi-Chef Döllner hat sich ohne Not instrumentalisieren lassen

Döllner kann nichts für Trumps Ausfälle, aber er und sein goldenes Bling-Bling-Auto haben sich ohne Not instrumentalisieren lassen. Das ist keine Betriebswirtschaft, sondern Politik. Dass die Audi-Mitarbeiter drei Monate vor Wahlen keine öffentlichen Termine mit Politikern wahrnehmen sollen, macht nur Sinn, wenn sich auch der oberste Boss daran hält, der dieses Papier mitunterzeichnet hat. Natürlich soll Döllner gute Kontakte pflegen, aber dieser Auftritt war so peinlich wie überflüssig, weil man sich nicht noch kleiner machen muss, als man ohnehin schon ist. Auf irgendeine Art von Dank sollte man bei Trump nicht hoffen: Deutschland und die EU sind für Trump nur lästige Konkurrenten, die er bekämpfen will. Vielleicht wollte Döllner mit seinem Auftritt ja nicht nur Trump schmeicheln, sondern auch sich selbst.

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