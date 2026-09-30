BOYDEN Deutschland: Peter Sothmann wird Managing Partner

Frankfurt / New York, im September 2026 – Die globale Personalberatung Boyden geht den nächsten logischen Schritt ihrer Wachstumsstrategie auf dem deutschen Markt: Peter Sothmann, renommierter Branchenexperte und bisheriger Partner, steigt rückwirkend zum 01.07. zum Managing Partner des Unternehmens auf.

Mit dieser Beförderung übernimmt Herr Sothmann eine noch zentralere Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Personalberatung und treibt die Expansion im stark nachgefragten Geschäftsbereich Konsumgüter und Groß- und Einzelhandel in Deutschland voran.

Peter Sothmann, der über 25 Jahre Erfahrung im Executive Search und im Senior Management verfügt, gilt im Markt als ausgewiesener Experte für die Beratung von Inhabern, Vorständen und Private-Equity-Investoren bei sensiblen C-Level-Nachfolgen und komplexen Transformationsprozessen.

Werteorientierte Führung im Konsumentensegment: Urteilskraft und Kontinuität

In einer Zeit, die von volatilen Märkten, Preisdruck, Kaufzurückhaltung und digitaler Disruption geprägt ist, setzt Herr Sothmann in der Beratung auf zeitlose Management-Werte: tiefgehende Urteilskraft, spezialisierte Branchenexpertise, Empathie, absolute Diskretion und einen ausgeprägten Fokus auf langfristige Kontinuität. Dieser substanzielle und weitsichtige Beratungsstil hat sich insbesondere bei der Beratung und Betreuung von Familienunternehmen in der Konsumgüterindustrie und im Groß- und Einzelhandel als entscheidender Erfolgsfaktor etabliert.

„Führung in dynamischen Branchen wie dem Konsumgüter- und Handelssektor erfordert heute mehr denn je strategische Standfestigkeit und ein feines Gespür für gewachsene Unternehmenskulturen“, erklärt Peter Sothmann. „Es geht in einem anspruchsvollen Marktumfeld darum, die richtigen Persönlichkeiten mit den richtigen Fähigkeiten zu finden und für Kundenunternehmen zu begeistern.

Globale Schlagkraft mit starker Führung im Markt

Für Boyden Deutschland bedeutet der Aufstieg von Peter Sothmann eine wesentliche Stärkung des nationalen Führungsteams. Er unterstützt damit die globale Ausrichtung der Gruppe, die in über 45 Ländern vertreten ist und komplexe, oft grenzüberschreitende Suchmandate für internationale und internationalisierende Unternehmen realisiert.

Kathleen Dunton, Managing Partner bei Boyden Deutschland & Board Chair der Boyden World Corporation, betont die strategische Bedeutung der Beförderung: „Die Ernennung von Peter Sothmann zum Managing Partner ist ein klares Signal für unsere Kunden. Seine Fähigkeit, strategische Weitsicht mit einer tiefen inneren Ruhe und analytischen Schärfe zu verbinden, macht ihn zu einem geschätzten Ratgeber für seine Kunden. Peter Sothmann verkörpert diese anspruchsvolle Symbiose aus menschlicher Integrität, feiner Urteilskraft und profunder Marktkenntnis perfekt.“

Über Peter Sothmann

Peter Sothmann verfügt über mehr als 25 Jahre fundierte Erfahrung im Executive Search sowie im Senior Management. Als Managing Partner bei Boyden Deutschland verantwortet er schwerpunktmäßig die Besetzung von C-Level- und Top-Management-Positionen im europäischen Konsumgüter- und Handelssektor. Zu seinen Mandanten zählen sowohl inhabergeführte Familienunternehmen als auch multinationale Konzerne und Private-Equity-Investoren. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Transformationsprozessen, strategischen Nachfolgeregelungen und dem Aufbau zukunftsfähiger Führungskulturen.

Über Kathleen Dunton

Kathleen Dunton ist Managing Partner bei Boyden Deutschland und fungiert zeitgleich als Chair of the Board der weltweiten Boyden World Corporation. Sie blickt auf eine jahrzehntelange, internationale Karriere in der Personalberatung zurück. Dunton ist anerkannte Expertin für grenzüberschreitende Suchmandate und strategische Talentberatung im globalen Industriesektor. Unter ihrer Führung treibt Boyden die stetige Internationalisierung sowie den strategischen Ausbau des europäischen Marktes erfolgreich voran.

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