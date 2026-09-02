Brixton Metals (TSX-V: BBB / WKN A1J09P) meldet spektakuläre Bohrtreffer auf dem Langis-Projekt in Ontario: Bis zu $12.386 g/t Silber über 0,5 Meter (in $1,00 Meter mit 6.199 g/t Ag). Über 12 Kilogramm Silber pro Tonne Gestein unterstreichen das enorme Potenzial des historischen Minenareals.

Neben extremen Adergehalten belegen die Bohrungen fein verteiltes Silber in den Nebengesteinen – ein klares Signal für wesentlich mächtigere Zonen als historisch modelliert. Mit über 33.800 Bohrmetern im laufenden Jahr und zwei aktiven Bohrgeräten treibt Brixton die Vergrößerung der Lagerstätte mit maximalem Tempo voran.

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Brixton Metals meldet spektakuläre Silbergehalte: Bis zu 12.386 g/t Silber in Ontario erbohrt!

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