Gleich die erste Bohrung im bislang ungetesteten Sektor Shaft 4 des historischen Langis-Projekts in Ontario beschert Brixton Metals (TSXV: BBB; WKN: A423P0) einen außergewöhnlichen Spitzenwert: In rund 70 Metern Tiefe durchschnitt das Bohrgerät 0,30 Meter mit 142.770 Gramm Silber pro Tonne – umgerechnet 142,77 Kilogramm -, eingebettet in einen Drei-Meter-Abschnitt mit durchschnittlich 14.559 g/t Silber. Damit gelingt dem Unternehmen binnen weniger Monate bereits die zweite hochgradige Neuentdeckung im traditionsreichen kanadischen Cobalt-Silberdistrikt, während zusätzliche Folgebohrungen mit bereits sichtbarem Silber in den Laboren ausgewertet werden.

Mit knapp 50.000 niedergebrachten Bohrmetern im Jahr 2026 verdichtet sich das Fundament für die geplante erste offizielle Mineralressourcenschätzung erheblich. Da der aktuelle Ausnahmefund zudem im oberen Abschnitt der geologischen Gesteinseinheit auftrat, eröffnet sich darunter weiteres Potenzial für gestapelte Vererzungshorizonte. Welche Rolle gravimetrische Anomalien bei der Zielauswahl spielen und wie die fünf aktiven Zielgebiete das künftige Ressourcenmodell prägen, beleuchtet der vollständige Hintergrundbericht.

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Brixton Metals: Sensationelle 142.770 g/t Silber erbohrt – bisheriger Rekord pulverisiert!

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