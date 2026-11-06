Chaberton Partners ernennt Stephan Lang zum Senior Partner in Frankfurt

Frankfurt, November 2026 – Chaberton Partners baut seine Präsenz in Deutschland als europäisches Executive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmen mit der Ernennung von Stephan Lang zum Senior Partner weiter aus. Er hat seine Tätigkeit zum 01.11.2026 aufgenommen und konzentriert sich auf die Practices Private Equity, Digital & Technology, Industrials und Professional Services.

Mit dieser Ernennung zählt Chaberton Partners in Deutschland nun drei und europaweit 29 Partner im Executive Search. Der Neuzugang knüpft an die Eröffnung des Frankfurter Büros im Jahr 2025 an und bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, erfahrene Führungspersönlichkeiten aus führenden internationalen Personalberatungen zu gewinnen.

Stephan Lang verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Board- und Leadership-Advisory, Managementberatung sowie Leadership Assessment. Er berät CEOs, Boards und Investoren bei der Besetzung von Führungspositionen auf oberster Ebene. Zu seinen Mandanten zählen globale Konzerne, börsennotierte und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen sowie Private-Equity-finanzierte Gesellschaften aus den Bereichen Industrials & Manufacturing, Mobility, Financial Services, Consumer & Retail, Pharma & Healthcare und Professional Services.

Er bringt umfassende Expertise im Private-Equity-Umfeld mit und unterstützt Investmentgesellschaften beim Aufbau von Investmentteams sowie bei der Besetzung von C-Level-Positionen und Transformationsverantwortlichen in Portfoliounternehmen, mit Schwerpunkt auf Wachstum und Value Creation. Seine branchenübergreifende Digital-&-Technology-Expertise verbindet technologische Führungskompetenz mit Unternehmensstrategie und organisatorischer Transformation. Darüber hinaus begleitet er mit Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Gesellschaften bei der Besetzung von Partner- und Principal-Positionen zusammen.

Vor seinem Wechsel zu Chaberton Partners war Stephan Lang acht Jahre als Partner bei Indigo Headhunters tätig, wo er die Practice Groups Digital & Technology sowie Industrial leitete. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Heads! International und Odgers Berndtson und verantwortete Executive-Search- und Leadership-Assessment-Mandate in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Nordamerika. Zu Beginn seiner Laufbahn war er Managing Partner bei SH&L Management Consulting und sammelte Beratungserfahrung bei der BMW Group und der Siemens AG.

“Wir freuen uns sehr, Stephan bei Chaberton in Deutschland willkommen zu heißen. Seine branchenübergreifende Expertise und seine umfassende Erfahrung im Private-Equity-Umfeld sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Kunden. Mit seiner Energie, seinem Engagement und seiner Kompetenz wird er dazu beitragen, das weitere Wachstum von Chaberton Partners in Europa voranzutreiben”, sagt Christian Vasino, Gründer und CEO von Chaberton Partners.

“Führung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Unternehmensperformance, Transformation und nachhaltige Wertschöpfung. Der Wechsel zu einem ambitionierten, unternehmerisch geprägten und international vernetzten Unternehmen wie Chaberton Partners bietet mir die Möglichkeit, länderübergreifend zusammenzuarbeiten und Kunden bei ihren wichtigsten Führungsentscheidungen in Europa zu begleiten”, sagt Stephan Lang.