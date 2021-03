CHEF, JETZT REICHT–S! – Das Handbuch für Führungskräfte

Kritische Motivationsfehler sollten in der täglichen Arbeit einer jeden Führungskraft so gut wie möglich vermieden werden. Der Autor hat dieses Buch geschrieben, weil er daran glaubt, dass die Arbeitswelt mit seinen Tipps ein wenig besser und humaner gemacht werden kann. Es ist eine Tatsache, dass jedes Jahr immer mehr Arbeitnehmer psychologisch betreut werden müssen oder gar in einer psychosomatischen Einrichtung landen. Dies hat u.a. viel mit Stress zu tun, aber auch einem Mangel an Motivation. Der Autor selbst hat seinen über 36 Berufsjahren unglaublich viele Führungsfehler erlebt, und es jedes Mal deutlich gespürt, wie seine Motivation Stück für Stück angegriffen und schließlich zerstört wurde. Er will mit seinem Buch allen helfen, die entweder selber als Vorgesetzter merken, dass ihr Führungsstil nicht funktioniert, oder den Mitarbeitern, die mit diesem Buch die Motivationskiller erkennen und ihren Vorgesetzten oder Chef direkt oder indirekt mit ihren Fehlern konfrontieren möchten

Das Handbuch „CHEF, JETZT REICHT–S!“ von Mario A. Huber macht den Lesern deutlich, dass die Mitarbeitermotivation einer der wichtigsten Faktoren der HR-Abteilung eines Unternehmens ist. Die Mitarbeitermotivation entscheidet über den Erfolg und Misserfolg des Unternehmens, und wer sich der in diesem Buch vorgestellten Fehler bewusst ist, der ist bereits gut gewappnet, um das eigene Unternehmen in Richtung Erfolg zu lenken. Gute Führungskräfte, die lernen möchten, wie sie die schlimmsten Motivationsfehler erkennen und vermeiden können, sind bei diesem neuen Buch an der richtigen Adresse.

„CHEF, JETZT REICHT–S!" von Mario A. Huber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24132-9 zu bestellen.

