Coaching- & Personalentwicklung-Studie von MTI

Eine Studie zum Thema ?Die Bedeutung und Organisation von Coaching im Rahmen der Personalentwicklung? möchte die international tätige Unternehmensberatung Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, erstellen. Deshalb führt sie aktuell online eine Expertenbefragung zu diesem Themenkomplex durch.

Anlass für die Befragung ist laut Firmeninhaber Hans-Peter Machwürth, dass in den letzten Jahren neben dem Coaching-Angebot auch die Nachfrage nach Coaching stark gestiegen ist ? unter anderem aufgrund des ?Fach- und Führungskräftemangels, der Globalisierung, der raschen Veränderungen im Unternehmensfeld und der hieraus resultierenden neuen Anforderungen an die Mitarbeiter?. Das Coaching hat sich, so Machwürth, in vielen Unternehmen ?als wichtiges und elementares Instrument der Personalentwicklung etabliert?. Zugleich haben sich das Coachingangebot sowie der Coachingeinsatz ausdifferenziert.

Vor diesem Hintergrund möchte MTI unter anderem untersuchen,

? inwieweit das Coaching heute bereits ein integraler Bestandteil der Personalentwicklung bzw. Personalarbeit der Unternehmen ist,

? welche Ziele die Unternehmen mit seinem Einsatz verfolgen,

? welche Coachingformate und -formen sie präferieren und

? wie und wo die Verantwortung für das Coachen in ihrer Organisation verankert ist.

Die Online-Befragung umfasst 20 Fragen, für deren Beantwortung meist mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Ihr Beantworten dauert circa 15 Minuten. Die Befragung erfolgt anonym. Sofern die Teilnehmer nach dem Auswerten aller Befragungsdaten über die Ergebnisse der Studie automatisch informiert werden möchten, können sie jedoch ihre Email-Adresse hinterlassen. Nähere Infos über die Online-Befragung und die geplante Studie finden Interessierte hier: http://www.mticonsultancy.eu/tools/edv_feedback/index.php/566794/lang-de