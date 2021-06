DARF DER DAS? GOURMET CONNECTION UNTERSTÜTZT GEMEINSAM MIT FACHANWALT HOTELIERS, GASTRONOMEN UND HÄNDLER

Frankfurt am Main, Juni 2021. Eine auf Kulinarik spezialisierte Kommunikationsagentur, die sich mit einem Fachanwalt zusammentut? ?Auf den ersten Blick in der Tat etwas ungewöhnlich?, sagt Gründerin und Inhaberin Susanne Drexler. ?Aber unsere Branche erlebt gerade eine Krise bisher nicht gekannten Ausmaßes, da wollen wir helfen, wo wir können. Und da wir uns ohnehin intensiv von Alexander Setzer-Rubruck beraten lassen, wann immer es um die Interessen unserer Kunden und deren Schutz geht, haben wir beschlossen, dass die gesamte Branche möglichst stark von diesem Fachwissen profitieren soll.? Rechtsanwalt Setzer-Rubruck ist seit mehr als 25 Jahren auf Urheber- und Medienrecht und gewerblichen Rechtschutz spezialisiert. ?Ich behandele tagtäglich Fragestellungen, die für Unternehmer aus allen Bereichen relevant sind. Man muss sich als Gastronom, Hotelier oder Händler viele Dinge nicht gefallen lassen, und ich freue mich, in Zusammenarbeit mit Gourmet Connection zu unterstützen, wo ich kann.?

Themen, die uns alle bewegen

Gourmet Connection stellt den Medien in den kommenden Monaten Fachinformationen in Form einer mehrteiligen Interview-Serie kostenlos zur Verfügung. ?Wir möchten, dass jeder Unternehmer das Wissen an die Hand bekommt, das er braucht, um sich in diesen ohnehin schon herausfordernden Zeiten gegen Widrigkeiten zur Wehr zu setzen?, erklärt Susanne Drexler.

Die Serie behandelt Themen, die für alle Gastronomen, Hoteliers und Händler relevant sind: Gibt es eine Handhabe, gegen Corona-bedingte Auflagen vorzugehen? Wie weit reicht der Urheberrechtsschutz bei selbst kreierten Rezepten? Was ist zu tun, wenn ein Restaurant- oder Hotelguide falsche Angaben zu meinem Betrieb veröffentlicht? Wie gehe ich mit negativen Bewertungen in Online-Portalen um und unter welchen Voraussetzungen kann ich auf Löschung bestehen?

?Mit diesem Thema starten wir?, sagt Susanne Drexler. ?Das Internet ist heutzutage voll von ?Kritikern?, einige legitim, sehr viele selbsternannt. Es gibt zahllose Menschen, die ein Restaurant, Hotel oder Produkt bewerten, und das sind nicht nur tatsächliche Gäste oder geschulte Konsumenten. Da ist es noch der best case, wenn jemand schlicht und ergreifend keine Ahnung hat und aus Unwissenheit etwas Falsches schreibt?, so die Agenturinhaberin. ?Verbreitet jemand aus Boshaftigkeit Fehlinformationen oder will bewusst einem Mitbewerber schaden, kann das sehr schnell sehr ernst werden. Momentan geht es mehr denn je um Existenzen, und weil sich viele Konsumenten an Online-Bewertungen orientieren, ist die richtige Darstellung hier ein nicht zu unterschätzender Teil der Restart-Kampagne nach den zahlreichen Lockdowns.? Aus diesem Grund ist es der Agentur Gourmet Connection so wichtig, die Ergebnisse der langfristigen Zusammenarbeit mit einem Fachanwalt einer möglichst breiten Masse zugänglich zu machen und dadurch so viel Hilfestellung zu geben, wie es geht.

Der Gourmet-Connection-Rechtsexperte

Der Mann, der Antworten auf die brennendsten Fragen von Gastronomen, Hoteliers und Händlern weiß, heißt Alexander Setzer-Rubruck. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Berlin, Grenoble und Frankfurt arbeitete der seit über 25 Jahren spezialisierte Rechtsanwalt unter anderen am Lehrstuhl für in- und ausländisches Medienrecht in Frankfurt und beim ZDF in Mainz. Setzer-Rubruck ist auf Presse- und Äußerungsrecht einschließlich Bewertungen im Internet, Urheberrecht und Werbe- und Markenrecht spezialisiert.