BOCHUM, 12.12.2026 – Während Unternehmen über den „Bewerbungs-Tsunami“ klagen und die Auswahl von geeigneten Kandidaten zur großen Herausforderung im Recruiting geworden ist, beschweren sich zahlreiche Jobsuchende auf LinkedIn, Reddit & Co. über automatisierte Absagen auf Bewerbungen. Die webschmiede GmbH (Die Bewerbungsschreiber) hat das zum Anlass genommen und 12.343 Lebensläufe im Hinblick auf ihre Datenqualität und Auslesbarkeit für Bewerbermanagementsysteme (ATS) analysiert.

Lebensläufe sollten nicht als Fotos oder Scans eingereicht werden

Eingescannte oder abfotografierte Lebensläufe schneiden signifikant schlechter gegenüber einer gängigen PDF im Text-Format ab. Bei 62,8 % dieser Lebensläufe fehlten Angaben zur Berufserfahrung oder Ausbildung.

Fehlerhafte Zeitangaben

Betrachtet man nur Lebensläufe von Personen mit Berufserfahrung (n = 11.373), so lässt sich feststellen, dass in 44 % mindestens eine Zeitangabe ohne Monat extrahiert wird. In 15,5 % der Fälle gibt es mindestens eine Station ohne Datum.

Fehlende Daten zu Arbeitgebern und Jobtiteln

Bei 55,3 % der untersuchten Lebensläufe konnte bei mindestens einer beruflichen Station der Jobtitel oder der Arbeitgeber nicht ausgelesen werden. Sieht man sich die einzelnen Stationen an, ist knapp jede vierte betroffen (22,3 %). Da ein Lebenslauf im Schnitt gut fünf Stationen enthält, summiert sich das auf mehr als die Hälfte aller Dokumente.

Stefan Gerth (Gründer und Geschäftsführer der webschmiede GmbH) bezieht dazu Stellung:

„Die vorliegende Analyse zeigt, dass ein großer Teil von Lebensläufen Mängel aufweist, was wiederum zu Fehlern bei der Extraktion und Interpretation der Daten führt. Fehler entstehen erfahrungsgemäß vor allem durch ungeeignete Bewerbungslayouts. Insbesondere zweispaltige Layouts bergen Gefahren. Ein nicht ausgelesener Arbeitgeber oder Jobtitel kann vor allem bei längeren Stationen besonders kritisch sein, da die Station mit hoher Wahrscheinlichkeit nur unzureichende oder gar keine Berücksichtigung für ein mögliches Matching findet. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Zeitraum nicht korrekt oder gar nicht erfasst wird. Ein Datum ist sozusagen ein Beweis für einen ausgeführten Job oder ausgeführte Tätigkeiten. Wenn dies bei einer beruflichen Station fehlt, habe ich zwar die entsprechenden Keywords in meinem Lebenslauf, aber der Beweis der Erfahrung fehlt. Ein gutes ATS wird diese Station entsprechend weniger stark oder gar nicht für ein Matching berücksichtigen.“

Der Bewerbungsservice „Die Bewerbungsschreiber“ der webschmiede GmbH befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Einsatz von technischen Lösungen und Parsing im Recruiting und hat im Rahmen eines umfassenden Tests analysiert, an welchen Stellen Probleme bei der Extraktion von Lebenslauf-Daten in ein Bewerbermanagementsystem (ATS) auftreten. Ausgewertet wurden 12.343 Lebensläufe, die im Zeitraum 16.01.2026 bis 25.09.2026 ins eigene CV-Parsing-Tool hochgeladen wurden.

„Unsere Analyse verdeutlicht, dass die Diskussionen auf Plattformen wie LinkedIn und Reddit darauf zurückzuführen sind, dass viele BewerberInnen sowohl an inhaltlichen als auch an technischen Hürden scheitern. Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz hat auch im Recruiting zu einem Technologieschub geführt. Lebensläufe werden oftmals maschinell vor- oder sogar aussortiert, bevor sie ein Mensch zu Gesicht bekommt. Die Problematik, dass KandidatInnen Absagen erhalten, da die Informationen im Lebenslauf nicht optimal aufbereitet sind, ist aus unserer Sicht in den letzten Jahren größer geworden“ so Stefan Gerth.

Das Bochumer Unternehmen hat seine Arbeitsweise und Prozesse bereits vor Jahren vollständig angepasst, damit die maschinelle Auslesbarkeit sichergestellt und die Basis für ein gutes Matching von Profildaten gewährleistet ist.

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