Das Ende der Likes? Nach Social Media kommt jetzt Social Human Networking!

Nach Social Media kommt „Social Human Networking by Unternehmerwelt GmbH“ eine neue Ära der Unternehmervernetzung beginnt.

Social Media verbindet Profile. Social Human Networking verbindet Menschen.

Ein neuartiges Networking-Konzept für den deutschsprachigen Raum: Die Unternehmerwelt GmbH baut ein länderübergreifendes Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, das digitale Begegnungen, regionale Unternehmertreffen und internationale Geschäftskontakte miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht eine einfache Idee: Unternehmer sollen nicht länger um die Aufmerksamkeit von Algorithmen kämpfen müssen, sondern sich direkt begegnen. Persönlich, im ersten Schritt online, aktiv und kostenlos.

Die Bewegung wächst bereits: Über 9.600 Unternehmer sind heute schon Teil der Unternehmerwelt-Community – vernetzt über unsere LinkedIn-Gruppe, unsere Unternehmerkontakte und unseren Informationskanal „Unternehmer Vorsprung“. Und das ist erst der Anfang! Aus einer wachsenden digitalen Gemeinschaft entsteht jetzt mit Social Human Networking ein lebendiges Unternehmernetzwerk, in dem Menschen nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich wirklich begegnen in kreativen Räumen, gegenseitig unterstützen und untereinander Geschäfte machen.

Künzell/Fulda. Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen Informationen suchen. Social Media und Algorithmen beeinflussen, welche Unternehmen wahrgenommen werden. Gleichzeitig entstehen immer mehr digitale Kontakte, während echte persönliche Beziehungen im Geschäftsleben nicht automatisch mitwachsen.

Für den Unternehmer, Medienmacher der Medienagentur mybyte media und KI-Strategen Mathias Wald liegt darin eine der großen Herausforderungen für den deutschen Mittelstand. „Wir Unternehmer müssen wieder stärker zusammenhalten und uns vernetzen“, deshalb habe ich die Unternehmerwelt GmbH gegründet.

Wir müssen Wissen teilen, uns gegenseitig empfehlen und dafür sorgen, dass gute Unternehmen auch in einer von KI geprägten Zukunft sichtbar bleiben“, sagt Wald.

Aus dieser Überzeugung entwickelt er die Unternehmerwelt GmbH eine Plattform und Community für Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige und Entscheider. Ihr Anspruch geht über ein weiteres digitales Business-Netzwerk hinaus: Unternehmerwelt soll digitale und offline Sichtbarkeit, eigene Medien und persönliche Begegnung miteinander verbinden.

Noch nie waren Unternehmer digital so gut vernetzt. Und selten war es so aufwendig, tatsächlich mit den richtigen Menschen in Kontakt zu kommen.

Wer heute auf LinkedIn, Instagram oder anderen Plattformen sichtbar sein möchte, braucht regelmäßig neue Inhalte, möglichst starke Hooks, Videos, überzeugende Call-to-Actions und im Zweifel ein zusätzliches Werbebudget. Unternehmen investieren in Reichweite, Lead-Magneten und Kampagnen, ohne sicher zu wissen, ob ihre Botschaften überhaupt bei den richtigen Menschen ankommen.

Ein Algorithmus entscheidet mit darüber, wer einen Beitrag sieht. Eine Änderung der Plattformregeln kann die mühsam aufgebaute Reichweite erheblich beeinflussen. Und während Unternehmer immer mehr Inhalte produzieren, lesen ihre Kontakte vielleicht gerade einen Beitrag, der bereits zwei Wochen alt ist.

_Die Unternehmerwelt stellt deshalb eine ebenso einfache wie grundlegende Frage:_

Warum so viel Aufwand betreiben, um irgendwann ins Gespräch zu kommen, wenn man sich auch direkt begegnen kann?

Vom digitalen Schaufenster zum lebendigen Unternehmernetzwerk

Die Antwort heißt: Social Human Networking by Unternehmerwelt GmbH.

Das Konzept versteht sich als Weiterentwicklung klassischer sozialer Netzwerke. Statt passiv durch Beiträge zu scrollen, treffen sich Unternehmer unmittelbar. Sie sprechen über ihre Unternehmen, ihre Ideen, ihre Herausforderungen und darüber, wen oder was sie gerade suchen.

Keine künstliche Inszenierung. Kein Wettbewerb um Likes. Kein ausgeklügelter Content-Plan als Voraussetzung für einen neuen Kontakt.

Man muss nicht erst Reichweite aufbauen, um sichtbar zu werden. Man betritt einen kreativen Raum, stellt sich vor und kommt miteinander ins Gespräch. Man kann den Raum jederzeit wechseln und dann trifft man neue Unternehmer.

Bei den kostenlosen Easy-Networking-Veranstaltungen der Unternehmerwelt entstehen solche Begegnungen regelmäßig über Branchen- und Unternehmensgrenzen hinweg. Statt einer klassischen Videokonferenz betreten die Teilnehmer eine digitale Umgebung mit verschiedenen kreativen Gesprächsräumen.

In den ebenfalls kostenlosen Branchenräumen „Branchenforen“ treffen sich Unternehmer aus ähnlichen Geschäftsfeldern in kleinen Gruppen von maximal acht Personen. Hier geht es um den unmittelbaren Austausch unter Menschen, die vergleichbare Herausforderungen kennen. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 17:00 Uhr öffnen die kostenlosen Unternehmerwelt Branchenforen.

Die digitalen Städteräume „Unternehmerwelt Business Lounge“ funktionieren wie virtuelle Business Lounges. Sie sollen Unternehmer aus derselben Region zusammenbringen unabhängig davon, ob diese gerade im Büro, im Homeoffice oder auf Geschäftsreise sind.

Und weil digitale Kontakte besonders wertvoll werden, wenn daraus persönliche Beziehungen entstehen, sorgen „Local Guides“ für die regionale Vernetzung vor Ort. Sie verbinden Unternehmer in ihrer Stadt, entwickeln lokale Communities und organisieren echte Begegnungen und das auch alles kostenlos!

Das Netzwerk wird dabei nicht auf Deutschland beschränkt. Mit dem Ausbau in Österreich und der Schweiz (ein sogenannter: Head of Schweiz führt die local Guides) entsteht eine gemeinsame deutschsprachige Unternehmerwelt. Internationale Market Guides sollen darüber hinaus Türen zu Geschäftspartnern und Entscheidern in weiteren Ländern öffnen und die Möglichkeit schaffen sein Produkt oder Dienstleistung auch in andere Länder zu platzieren mit den richtigen Experten und Kontakten.

_So werden aus digitalen Begegnungen regionale Beziehungen und möglicherweise internationale Geschäftsmöglichkeiten._

Networking, bei dem man nicht nur zuschaut, sondern mitmacht

Auch bei persönlichen Veranstaltungen geht die Unternehmerwelt neue Wege.

Mit spielerischen Gamification Elementen und einer eigenen App setzt sie auf Gamification im Business Networking. Statt sich bei Veranstaltungen nur einen Vortrag anzuhören oder mit den immer gleichen Menschen zu sprechen, werden die Teilnehmer aktiv eingebunden.

Kreative Fragen, kleine Aufgaben und überraschende Gesprächsimpulse bringen Unternehmer dazu, sich vorzustellen, über ihr Geschäftsmodell nachzudenken und gezielt mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Wer könnte dein Unternehmen auf eine völlig neue Idee bringen? Was würdest du an deinem Geschäftsmodell verändern, wenn du heute noch einmal starten würdest? Welchen Kontakt suchst du gerade und wem kannst du selbst eine Tür öffnen? Mach jetzt einen 60 kündigen, Elevator Pitch. Erkläre die Stärken deines Geschäftsmodells.

Solche Fragen verändern die Atmosphäre. Aus unverbindlichem Smalltalk werden Gespräche über echte unternehmerische Möglichkeiten.

Ein besonderes Element ist der „Hot Seat – Dein Geschäftsmodell auf dem Prüfstand“. Hier stellt ein Unternehmer eine konkrete Herausforderung oder sein Geschäftsmodell in den Mittelpunkt. Andere Unternehmer geben unmittelbar Impulse, hinterfragen Denkweisen und bringen Ideen, Erfahrungen und mögliche Kontakte ein.

Aus Zuhörern werden Mitdenker. Aus Begegnungen entstehen neue Perspektiven.

_Networking wird damit zum aktiven Erlebnis nicht zum bloßen Austausch von Visitenkarten._

Warum persönliche Kontakte im KI-Zeitalter wertvoller werden!

Dass die Unternehmerwelt ausgerechnet jetzt auf unmittelbare menschliche Beziehungen setzt, ist kein Zufall.

Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Menschen Informationen finden und Unternehmen wahrnehmen. KI-Suchmaschinen liefern immer häufiger Antworten direkt, ohne dass Nutzer zwingend eine Unternehmenswebsite besuchen müssen. Neben klassischer Suchmaschinenoptimierung gewinnt deshalb GEO (Generative Engine Optimization), die Sichtbarkeit in generativen KI-Systemen, an Bedeutung.

Gleichzeitig produzieren Unternehmen mit KI immer mehr Texte, Bilder und Videos. Der Wettbewerb um digitale Aufmerksamkeit wächst. Wer sich ausschließlich auf Suchmaschinen, Social-Media-Reichweite oder bezahlte Werbung verlässt, macht sich von Systemen abhängig, deren Regeln sich jederzeit verändern können.

Persönliche Beziehungen bieten einen anderen Weg.

Wer einem Unternehmer gegenübergesessen, seine Geschichte gehört und seine Kompetenz erlebt hat, braucht keinen Algorithmus, um sich an ihn zu erinnern.

Eine Empfehlung entsteht, weil Menschen einander vertrauen. Eine Kooperation beginnt, weil zwei Unternehmer ihre Möglichkeiten erkennen. Ein Auftrag kann daraus entstehen, dass jemand im richtigen Moment an den richtigen Menschen denkt.

Natürlich ersetzt Networking nicht sämtliche Marketingmaßnahmen. Aber es kann einen Weg zu neuen Kunden und Geschäftspartnern eröffnen, der nicht von Klickpreisen, perfekten Hooks oder immer neuen Lead-Magneten abhängig ist.

Im Zeitalter künstlich erzeugter Inhalte könnte die echte menschliche Begegnung zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.

Sichtbarkeit, die über das persönliche Gespräch hinausgeht

Die Unternehmerwelt verbindet diesen Ansatz mit zusätzlichen Möglichkeiten, Unternehmer und ihre Geschichten sichtbar zu machen.

Das eigene „Unternehmerwelt Magazin“, das digital und im gedruckten Zeitschriftenhandel präsent ist, gibt Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmen und ihren Erfahrungen eine Bühne.

So ergänzt mediale Sichtbarkeit die direkten Begegnungen: Ein Unternehmer entdeckt eine interessante Persönlichkeit im Magazin und lernt sie später beim Networking kennen. Oder aus einer persönlichen Begegnung entsteht eine Unternehmensgeschichte, die wiederum neue Kontakte ermöglicht.

Nicht anonyme Reichweite allein steht im Mittelpunkt, sondern Sichtbarkeit, die Menschen einander näherbringt.

Und auch bei konkreten Problemen soll das Netzwerk helfen: Mit „Unternehmerwelt SOS“ verfolgt die Unternehmerwelt die Idee, Unternehmer in dringenden Situationen schnell mit geeigneten Ansprechpartnern und Experten zu verbinden. Denn manchmal ist nicht die nächste Information entscheidend, sondern der richtige Mensch, der weiterhelfen kann.

Gesucht: Unternehmer, die Menschen verbinden

Damit Social Human Networking im gesamten deutschsprachigen Raum wachsen kann, sucht die Unternehmerwelt weitere Guides und Local Guides in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie internationale Market Guides.

Gesucht werden engagierte Unternehmer, Netzwerker und Persönlichkeiten, die Freude daran haben, andere Menschen zusammenzubringen, regionale Communities aufzubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu ermöglichen natürlich dann auch für sich selbst.

Local Guides werden zu Ansprechpartnern in ihrer Region und entwickeln persönliche Networking-Veranstaltungen. Internationale Guides bringen ihre Marktkenntnisse und Kontakte ein, um Unternehmern neue Türen zu öffnen.

Sie sind damit mehr als Organisatoren. Sie werden zu menschlichen Verbindungspunkten eines wachsenden Unternehmernetzwerks.

Vielleicht ist das die eigentliche Zukunft von Social Media

Social Human Networking will LinkedIn, Instagram und andere soziale Netzwerke nicht ersetzen. Doch es stellt die bisherige Logik digitaler Vernetzung infrage.

Müssen Unternehmer wirklich immer mehr Zeit und Geld investieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Müssen sie sich ständig neue Inhalte ausdenken, Reichweite messen und um Sichtbarkeit kämpfen?

Oder könnte die Zukunft einfacher sein?

Menschen treffen sich. Sie sprechen miteinander. Sie erfahren, was andere suchen, und entdecken, wie sie sich gegenseitig unterstützen können oder machen Geschäfte auf diese Art und Weise?.

Vielleicht beginnt die nächste große Entwicklung sozialer Netzwerke nicht mit einem neuen Algorithmus, sondern damit, wieder stärker auf das zu setzen, worauf Geschäfte seit jeher beruhen: Vertrauen aufbauen zwischen zwei Menschen.

Nach Social Media kommt „Social Human Networking by Unternehmerwelt GmbH“

Social Media verbindet Profile. Social Human Networking verbindet Menschen.

Die Unternehmerwelt lädt Unternehmer ein, das kostenlose Networking kennenzulernen, und sucht weitere Guides, die das Netzwerk in Deutschland, Österreich, der Schweiz und international mitgestalten möchten.

Ihr Mathias Wald

Geschäftsführer und Founder der Unternehmerwelt GmbH – Sichtbarkeit. Vertrauen. Wachstum.

www.unternehmerwelt.info

Bild ist KI generiert