Dein Leben ist kein Probelauf: Ernst Crameriüber Dankbarkeit, Lebensfreude und die Kraft des Augenblicks

Viele Menschen verbinden die schönsten Augenblicke ihres Lebens mit außergewöhnlichen Ereignissen. Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder große persönliche Erfolge gelten als Höhepunkte, auf die oft monatelang oder sogar jahrelang hingearbeitet wird. Doch was geschieht mit den zahlreichen Tagen dazwischen? Unternehmer, Coach und Autor Ernst Crameri beschäftigt sich in der 3303. Folge seines Podcasts ??Ergebnisorientiert?? mit genau dieser Frage. Seine zentrale Botschaft lautet, dass Lebensfreude nicht auf wenige besondere Ereignisse beschränkt bleiben sollte. Jeder einzelne Tag biete die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, Dankbarkeit zu entwickeln und das eigene Leben bewusst zu gestalten.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist eine Reise, auf der Crameri eine historische Festung und eine beeindruckende Hafenlandschaft erkundet. Bei sommerlichen Temperaturen lässt er sich von einem Fahrer außergewöhnliche Orte zeigen und genießt die Atmosphäre seiner Umgebung. Gleichzeitig nutzt er seine Aufenthalte, um Hotels für zukünftige VIP-Coachings und Seminare zu prüfen. Für ihn sind solche Erlebnisse Ausdruck einer Lebensgestaltung, bei der berufliche Tätigkeit und persönliche Freude miteinander verbunden sind. Die Begeisterung für neue Orte, Begegnungen und Eindrücke gehört für Crameri zu den wichtigsten Bestandteilen seines Alltags. Entscheidend sei allerdings nicht, an einem bestimmten Ort zu sein, sondern die Fähigkeit, bewusst wahrzunehmen, was einen Menschen tatsächlich glücklich macht.

Besonders kritisch hinterfragt Crameri eine weitverbreitete Formulierung: Die Hochzeit sei der schönste Tag im Leben. Zwar könne eine Hochzeit ein außergewöhnliches und unvergessliches Erlebnis sein. Doch weshalb sollte ausgerechnet ein einzelner Tag zum Maßstab für ein gesamtes Leben werden? Nach seiner Auffassung liegt darin die Gefahr, das persönliche Glück auf wenige besondere Ereignisse zu reduzieren. Wer nur auf den nächsten Urlaub, den Geburtstag oder ein großes Fest warte, übersehe möglicherweise die zahlreichen Gelegenheiten, die bereits im gewöhnlichen Alltag vorhanden seien. Crameri vertritt deshalb die Haltung, dass grundsätzlich jeder Tag das Potenzial habe, zu einem besonders wertvollen Lebenstag zu werden.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist aus seiner Sicht die Dankbarkeit. Jeder Mensch erhält mit einem neuen Morgen weitere 24 Stunden Lebenszeit. Diese Zeit lässt sich weder zurückholen noch unbegrenzt ansparen. Crameri betrachtet jeden Tag deshalb als ein Geschenk, das bewusst angenommen und genutzt werden sollte. Dabei gehe es nicht darum, ständig außergewöhnliche Unternehmungen zu organisieren oder jeden Augenblick mit Aktivitäten auszufüllen. Vielmehr stehe die Frage im Mittelpunkt, wie Menschen ihre verfügbare Zeit gestalten und welche Bedeutung sie den scheinbar selbstverständlichen Momenten beimessen. Schon die Begegnung mit einem freundlichen Menschen, eine schöne Aussicht oder ein erfüllendes Gespräch könne einen Tag besonders machen.

Crameri spricht in seiner Podcastfolge auch über die Bedeutung des persönlichen Umfelds. Er versucht nach eigenen Angaben, sich möglichst mit Menschen zu umgeben, die das Leben wertschätzen und eine positive Grundhaltung entwickeln. Dauerhafte Unzufriedenheit, ständiges Klagen und negative Einstellungen könnten dagegen das eigene Wohlbefinden erheblich beeinflussen. Deshalb habe er im Laufe seines Lebens bewusste Entscheidungen darüber getroffen, welchen Beziehungen und Begegnungen er Raum geben wolle. Diese Haltung versteht er nicht als Forderung nach dauerhafter Fröhlichkeit. Vielmehr möchte er verdeutlichen, dass Menschen ihre persönliche Lebensgestaltung und den Umgang mit ihrer Zeit aktiv beeinflussen können.

Nach Crameris Überzeugung entsteht ein erfülltes Leben nicht allein durch große Erfolge oder außergewöhnliche Ereignisse. Wesentlich sei vielmehr die Bereitschaft, den eigenen Alltag mit sinnvollen Tätigkeiten, persönlichen Interessen und bewusst gewählten Erfahrungen zu füllen. Wer seine Tage ausschließlich damit verbringe, auf bessere Zeiten zu hoffen, riskiere, wertvolle Lebenszeit ungenutzt verstreichen zu lassen. Crameri empfiehlt deshalb, regelmäßig zu hinterfragen, was Freude bereitet, welche Menschen guttun und welche Aktivitäten dem eigenen Leben einen tieferen Sinn geben. Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Fragen könne dazu beitragen, persönliche Prioritäten neu zu setzen und mehr Zufriedenheit im Alltag zu entwickeln.

Mit Podcastfolge 3303 von ??Ergebnisorientiert?? möchte Ernst Crameri seine Zuhörer dazu ermutigen, das eigene Leben nicht länger wie einen Probelauf zu behandeln. Das Leben finde nicht erst nach dem nächsten beruflichen Erfolg, einer großen Feier oder dem Beginn des Ruhestands statt. Es finde jeden Tag statt, mit all seinen Möglichkeiten, Herausforderungen und Begegnungen. Seine Botschaft lautet deshalb, die vorhandene Lebenszeit wertzuschätzen, bewusst Entscheidungen zu treffen und persönliche Freude nicht ständig auf später zu verschieben. Wer lerne, auch gewöhnliche Tage als wertvoll zu betrachten, könne einen neuen Zugang zu Dankbarkeit, Lebensfreude und persönlicher Erfüllung finden.

Weitere Informationen sowie Podcastfolge 3303 von ??Ergebnisorientiert?? finden Interessierte unter Podcast ergebnisorientiert.